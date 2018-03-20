Yeni Koşucular İçin 5 Harika Uygulama

Gelişen teknoloji sayesinde hayatımız günden güne daha kolay ve daha rahat kontrol edilebilir hale geliyor. Düzenli ve kontrollü bir koşu-fitness için kullanabileceğiniz bir kaç uygulama var.

Runtastic Running & Fitness

Öncelikle uygulamada üyelik sistemi var. Gmail veya Facebook hesabınızla giriş yapabiliyorsunuz. İçerisinde kilo verme, acemi koşu, 10 km koşu, yarı maraton ve maraton olarak kategoriler barındırıyor. Manuel giriş kısmıyla da isterseniz mesafeyi, süreyi, yakmak istediğiniz kalori miktarını girebiliyorsunuz. Eğer hazır planları kullanmak isterseniz uygulama size premium satın alma işlemi çıkartıyor. 1 aylık 26,99 Tl. Manuel kullanmayacaksanız satın alma işlemini yapmak zorunda kalıyorsunuz.

Google Fit

Uygulamada hazırda bulunan aktiviteleri seçebilir veya kendiniz bir aktivite oluşturabilirsiniz. Aktivite seçip başlat dediğinizde size harita ekranı açarak bulunduğunuz konumu gösteriyor. Alt kısımda ise süre, yapılan mesafe, yakılan kalori, attığınız adım ve saatteki hızınızı gösteriyor. Cebinize atıp gittiğinizde uygulama çalışmaya devam edip tuş kilidi ekranınıza bilgileri yansıtıyor. Yürüme, koşma, bisiklet gibi seçenekleriniz mevcut. İndirmesi ve kullanması tamamen ücretsiz ve oldukça kullanışlı.

Sworkit Kişisel Antrenör

İlk ayı ücretsiz daha sonra aylık ve üç aylık ücretlendirmesi olan bu uygulama, üyelik sistemiyle çalışıyor. Satın alma yapmadan çalışmıyor. Üç aylık 289, Aylık 109 tl olan uygulamada egzersiz videoları, detaylı yoga, kardiyo, güç gibi planlar mevcut. Belirlenen hedefleri belirlenen zaman dilimlerinde gerçekleştirmenize yarayan faydalı bir uygulama.

Runkeeper

Uygulamanın en güzel yanı itunes, spotify, apple watch uyumlu olması. 50 milyondan fazla koşucuya sahip bu uygulamada sürekli motive kalabilmeniz için her şey düşünülmüş. Paylaşım özelliği olan uygulama diğer koşucuları ve paylaşımlarını görebilmenizi, ödül sistemi ile diğer koşucularla rekabet halinde kalıp kendinizi değerlendirmenizi sağlıyor.

Nike Training

Ücretsiz olan uygulama daha çok fitness üzerine olsa da üye olup giriş yaptığınızda size özel antrenman programları oluşturuyor. İstediğiniz kategoriye göre (kas, incelme, sıkılaşma gibi) çeşitli zorluklarda antrenman ve planlar barındırıyor. Planların 3-6 hafta gibi süreleri mevcut. Fitness yapanlar için ise kullanışlı bir uygulama.

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