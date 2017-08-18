Yeni Asus Zenfone 4 Selfie nasıl?

Bu ay duyurulan Asus Zenfone 4 Selfie modeli, 2017’nin Eylül ayında satışa çıkacakken, adından da anlaşılacağı gibi daha çok fotoğraf odaklı bir telefon olacak.

Asus Zenfone 4 Selfie Ekran ve Tasarım

5.5 inç 1280x720p HD ekran bulunduran Asus Zenfone 4 Selfie, IPS LCD ekrana ve 267PPI oranına sahip. Buna rağmen görülüyor ki bir önceki Selfie modeline göre Asus özelliklerde düşüşe gitmiş çünkü daha önce 1080p ekran bulunuyordu.

Telefon 155x76x8mm ölçülerindeyken, aynı zamanda 144 gram ağırlığında. Metal kasalı Asus Zenfone 4 Selfie için şu anda sunulan tek renk seçeneği siyah gibi.

Asus Zenfone 4 Selfie Teknik Özellikleri

Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan telefonda 1.4GHz cpu frekanslı, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci çipseti yer alıyor. Grafik işlemcisi olarak Adreno 505 tercih edilirken, 4 GB RAM ve 64GB da dahili depolama alanı var. Buna rağmen microSD kart desteğiyle hafızayı 128GB’a kadar yükseltmek mümkün.

Telefonda 3000mAh USB Type-C şarjlı batarya yer alırken, değiştirmek ise mümkün değil. Her ne kadar ekran büyük olsa da, çözünürlük düşük olduğu için batarya genelde sorunsuz bir kullanım sunuyor.

Asus Zenfone 4 Selfie Kamera ve Diğer Özellikler

Asus Zenfone 4 Selfie, zaten adından da anlaşılacağı gibi asıl önemi kameraya veren bir telefon. Cihazda 16MP çözünürlüğünde bir arka kamera yer alırken, LED flaş, otomatik odaklama, yüz tanıma, panorama ve HDR modu gibi özelliklere sahip.

1080p Full HD videoları da 30fps oranında çekmek mümkünken, önde ise 8MP ve 20MP çözünürlüklerinde 2 tane selfie kamerası var. Bu sayede ekstra geniş açı sağlanırken, aynı zamanda ön tarafta da LED flaş mevcut. Asus Zenfone 4 Selfie, selfie meraklıları için gayet başarılı bir telefon.

Çift hat özelliğine, parmak izi okuyucuya ve 4.5G teknolojisine sahip olan Zenfone 4 Selfie, Eylül ayında resmen satışa çıkacak. Fiyatının ise 300 Euro civarında olması bekleniyor.

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