Yeni Amiral gemisi Vestel Venüs Z10 özellikleri

Vestel akıllı telefon dünyasına her cebe uygun modelleri ile göz doldurmaya devam ediyor.

Vestel’in yeni amiral gemisi modeli diyebileceğiimiz Vestel Venus Z10 resmi olarak tanıtıldı.Venus Z10 fiyatı resmi olarak tanıtılmasada cihazın tasarımı ile teknik özellikleri oldukça tatmin edici diyebiliriz.Vestel’in Mobil Dünya Kongersi’nde lansman ile tanıttığı Venus Z10 teknik özelliklerine isterseniz bakalım;

İlk olarak akıllı telefon kullanıcılarının en çok tercih ettiği ekran boyutu olan 5.2 inçlik 424 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3050 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Değiştirebilir batarya özelliğinin olmadığını, Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj özelliğininde olduğunu belirtelim.Venus Z10‘da 13 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik ön kamerası bulunmaktadır.

Performans olarak ise 1.4 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 yonga seti bulunmaktadır.4 GB RAM ile oldukça hızlı ve akıcı bir kullanım sunacağını belirtelim.64 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.4.5G olarak CAT 4 kategorisini desteklemektedir.Parmak izi okuyucusu bulunan Venus Z10, Android’in son sürümü olan Nougat sürümü ile yüklü gelecektir.

Genel olarak baktığımızda donanım olarak oldukça dolgun bir model olduğunu belirtelim.Eğer bu model uygun fiyat ile geldiği taktirde büyük talep toplayacaktır.

Vestel Venüs Z10 Özellikleri ve Fiyatı

Vestel’in duyurduğu Z10 modelindeki teknik özellikler şu şekilde;

5.2 inç Full HD ekran

Qualcomm Snapdragon 435 çipseti

Adreno 505 grafik işlem birimi

4GB RAM

64GB depolama kapasitesi (MicroSD kart)

13MP arka (OIS) / 8MP ön kamera

USB Type-C bağlantı

Android 7.0 Nougat

3.050mAh batarya (Quick Charge 3.0)

Parmak izi sensörü

Fiziksel ana ekran tuşu

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