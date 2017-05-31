Yazıcı çalışmıyor? Sebebi ne

Çalıştıkları zaman yazıcılar pek çok işimizi hallediyorlar fakat sorun yaşandığında da gerçekten içinden çıkılmaz bir hal alıyorlar.

Yazıcı çalışmama nedenleri çok farklı olsa da, belli başlı yaygın sorunlar var. Bu yazıda da yazıcı çalışmıyor ne yapmalı diye soranlara yanıt arayacağız.

Yaygın baskı problemleri

Yazıcınızın baskı yapmamasının altında pek çok neden yatabilir, dolayısıyla en temel olanlarla başlayalım. Öncelikle bir hata mesajı alıyor musunuz? Yazıcınızın üstünde uyarı ışığı yanıyor mu? İçinde kağıt var mı, kartuşlar dolu mu? Kablolar düzgün şekilde bağlı mı? Bunları kontrol ederek işe başlamalısınız.

Bazen yazıcının düzgün çalışmama sebebi yüklediğiniz sanal yazıcı programları olabilir. Bu gibi durumlarda baskı yapmak istediğinizde sadece dosyayı kaydeder fakat yazıcıya çıktı almaya göndermezsiniz. Kontrol etmek için Denetim Masası’nı açın ve Aygıtlar kısmına girerek yazıcıları bulun. Bu ekranda kullandığınız yazıcı modelinin varsayılan aygıt olarak seçildiğine emin olun.

Aynı zamanda Windows işletim sistemlerinde Microsoft’un varsayılan hata bulma aracı var ve bunu kullanarak da herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Telefon veya tabletten çıktı almak

iPad, iPhone ya da iPod Touch gibi Apple cihazlarından çıktı almak için yazıcının kablosuz olması yetmiyor, aynı zamanda AirPrint’i de desteklemeli. Piyasada pek çok eski model wireless yazıcı varken, bunların önemli bir kısmında AirPrint desteği olmadığı için Apple cihazlarla uyuşmuyor.

Eğer Android telefon ya da tablet kullanıyorsanız, tavsiyemiz Google Cloud Print’i yüklemenizdir.

Kartuş değişimi

Yazıcılar henüz kartuş bitmeden sizi uyarırlar ve yakında biteceğini söylerler. Ev kullanıcısıysanız, uyarı geldikten sonra kartuş en azından birkaç hafta daha iş görmeye devam ediyor. Bu uyarının ardından yeni kartuş satın alın fakat içindeki tamamen bitene kadar kullanmaya başlamayın. Aksi takdirde bazı sorunlar yaşanabiliyor.

Eğer renkli kartuşunuz bittiyse, hala baskı yapmaya devam edebilirsiniz fakat yazıcınızı siyah-beyaz çıktıya ayarlamanız gerekiyor. Bunu ayarlamak için de Denetim Masası’ndan yazıcınızın ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Aynı şekilde herhangi bir program aracılığıyla çıktı alırken de karşınıza renk seçenekleri çıkacaktır, burada siyah beyazı seçmeyi unutmayın.

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