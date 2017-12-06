Yatık sekiz nasıl yapılır?

Bir ziyaretçimiz bizden yatık sekiz işareti nasıl yapılır konusunda yardım istemiştir.Yatık 8 rakamı yani orjinal adıyla sonsuzluk işaretidir.

Matematik’de ifadelerin sonsuzluğunu, sosyal medyada ebediyen yaşadığı anlamına gelmektedir.

( ∞ ) Sonsuzluk işaretini yapmak için Alt Tuşu + 8734 tuşlarına basarak yapabilirsiniz.Bazı bilgisayarlarda ise çıkmamaktadır.Yada dizüstü bilgisayar kullananlar bu tuş kombinasyonu ile uğraşmak istemiyorsanız sizlere başka bir yöntemden bahsetmek istiyoruz.

Başlat>Tüm Programlar>Donatılar>Sistem Araçları>Karakter Eşlem adımlarını takip ediniz.Açılan ekranda sol tarafta bulunan ” Gelişmiş Görünüm ” kutucuğunu işaretledikten sonra sağ tarafta “Unicode’a git” bölümüne “221E” yazıp seç butonuna tıklayınız.Kopyala butonuna bastıktan sonra artık bu işareti bulmuş oluyorsunuz.

Bu adımlarda çok can sıkıcı diyorsanız ( ∞ ) işareti direk kopyalayabilirsiniz.

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