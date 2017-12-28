Yaşlandığınızı gösteren 6 belirti

Yaş ilerledikçe insanlar elbette adım adım yaşlılık dönemlerine yaklaşsalar da bazı insanlar yaşlılık psikolojine erken girerken bazı insanlar kaç yaşına gelirse gelsinler kendilerini hep genç hissederler.

İşte Kendinizi Yaşlı Hissedebileceğiniz 6 Durum:

1- Teyze / Amca Hitabı

Sizden küçük birisi size teyze ya da amca diye hitap ediyor ise bu durum yaşlı hissetmenizi sağlayacak ilk nedendir.

2- Baş Gösteren Ağrılar

Herhangi bir sağlık sorunu yok ise yaşınızın ilerlemesi ile vücudunuzda meydana gelen ağrılar artık yaşlandığınıza işaret edebilir.

3- Kaz Ayakları

Aslında yüzünüz her şeyi ele vermektedir. Her n kadar yaşlı olmadığınızı düşünseniz de özellikle göz çevrenizde meydana gelen kaz ayakları ve kırışıklar artık yaşlandığınızı size itiraf etmektedir.

4- Ak Düşmüş Saçlar

Beyaz saçlar bazı insanlarda irsi olabilir ancak adeta beyaz kar yağmış gibi görünen saçlarınız da yaşlandığınızı size haber veren siz yaşlı olmadığınızı söyleseniz de sizi bu gerçekle yüzleştiren durumdur.

5- Torun Sahibi Olmak

Bu gerçek ne olursa olsun yaşlandığınızı inkâr edemeyeceğiniz bir durumdur çünkü anneanne, babaanne ya da dede olmanız artık yaşlandığınızın en somut gerçeği haline gelecektir.

6- Titanik Dizisi Eskidi

Neredeyse dünya üzerinde herkesin severek en az bir kez izlediği Titanik dizisinin üzerinden tam 20 yıl geçmesi de sizin yaşınızın ilerlediğini ortaya koymaktadır.

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