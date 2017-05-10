Yabancı dil öğrenmek için çok fazla sebep ve bir o kadar da yöntem var. İnternet siteleri, sözlükler, özel eğitmenler ve kursların yanına artık yabancı dil öğrenme uygulamaları ekleniyor.

Sadece yeni bir dil öğrenmeniz için tasarlanan ve süreci kolaylaştıran bu akıllı telefon uygulamalarını, üstelik rahatlıkla Android ya da iOS gibi platformlarda bulabiliyorsunuz. Kısacası, müjdeyi verelim; artık saatlerinizi, günlerinizi dil kurslarında harcamanıza gerek yok.

Duolingo

Duolingo şu an en popüler yabancı dil öğrenme uygulamaları arasında başı çekiyor ve bunun da haklı gerekçeleri var. Öncelikle tamamen ücretsiz ve iyi tasarlanmış, kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Dersler uygulama içinde bölünmüş hâlde yer alıyorken, dil öğrenirken size oyun oynuyor hissi veriyor.

Ayrıca uygulama içindeki yabancı diller konulara ayrılıyor. Örneğin, kıyafetler ya da iş dünyası gibi. Aynı zamanda sıfatlar, zamirler ve diğer gramer konuları da ayrı ayrı yer alıyor. Uygulamada İngilizce’nin yanı sıra İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Flemenkçe, Rusça, Lehçe gibi diller de mevcut. Tek eksikliği ise çevrimdışı modunun epey kısıtlı olması. Bu sebeple de çoğu zaman bir internet bağlantısına ihtiyaç duyacaksınız.

Babbel

10-15 dakika süren derslerden oluşan, paketler hâlinde bunları sunan Babbel, hem yeni yabancı dil öğrenmeye başlayanlara, hem de belli bir seviyede olanlara hitap ediyor. Çeşitli kelimeleri, cümle yapılarını başarıyla sunan, bunları sesli şekilde pratik etmenizi sağlayan uygulama, ilk dersleri ücretsiz sunsa da, daha ileri aşamalar için aylık ücret talep etmekte.

Tandem

Bir dili akıcı konuşmak için bolca pratik gerekeceğini tahmin edersiniz. Tandem’in amacı da bu ve bir dili akıcı – yerel olarak konuşabilenlerle, öğrenmek isteyenleri bir araya getiriyor. Üstelik yazılı konuşmanın yanı sıra ses ve video sohbet imkanları da var. Bu şekilde hem yeni insanlarla tanışıyorsunuz, hem de yabancı dil öğreniyor ve öğretiyorsunuz.

Tandem’e giriş yapmak için Facebook veya Google hesabı kullanılıyor. Ayrıca yöneticiler, servisi kötüye kullanmadığınızdan ve amacınızın yabancı dil öğrenmek olduğundan emin oluyorlar. Bu yüzden de profilinizin onaylanması için biraz beklemeniz gerekebiliyor.

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