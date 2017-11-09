Xiaomi Redmi Y1 ve Y1 Lite modeli siftahı 150.000 adet ile açtı

Xiaomi Redmi Y1 ve Redmi Y1 Lite modelleri için yeni haberler gelmeye başladı.

Xiaomi markası ülkemizde yavaş yavaş popüler olmaktadır.Genellikle Türkiye’de marka algısı yüksek olduğu için Xiaomi’ye tedirgin yaklaşılmaktadır.Fakat Xiaomi markası yurtdışında çok popüler olduğunu belirtelim.Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Redmi Y1 ve Redmi Y1 Lite modeli duyurulduktan sonra satışa geçince 3 dakikada 150.000 adet satıldığı açıklandı.

Xiaomi’nin uygun fiyatlı ve performanslı bu iki modeli geçtiğimiz perşembe günü New Delhi’de piyasaya tanıtılmıştı.Bu iki model kamerası ile ön plana çıktı.3 GB RAM’e sahip olan Redmi Y1 modeli 140 dolar, 4 GB RAM’li Redmi Y1 170 dolara satıldı.Daha ucuz modeli olan Redmi Y1 Lite 110 dolardan raflardaki yerini aldı.Bu modellerin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda malesef şimdilik net bilgi bulunmuyor.

Fakat uygun fiyat ile ülkemize gelirse baya bir rabet göreceğine hiç şüphe yok diyebiliriz.Sonuçta uygun fiyat ve performans dengesi birçok kişi için geçerlidir.

Kaynak: GSMArena

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