Xiaomi Redmi Y1 Lite uygun fiyatı ve kamerası ile beğenildi

Xiaomi’nin uygun fiyatlı ve kamerası iyi olan Redmi Y1 Lite tanıtıldı.Çin teknoloji devi Hindistan’da gerçekleştirdiği etkinlik ile yeni modellerini kullanıcılarına detaylı olarak tanıttı.İsterseniz Redmi Y1 Lite özelliklerine bakalım;

Telefonda en önemli olan ekran boyutu 5.5 inç olması ile büyük ekranlı telefon severlere hitap ediyor.Ekran/Gövde oranı yüzde 71.53 olması ile tatmin edici seviyededir.Bu büyüklükteki bataryayı ise 3080 mAh’lık güçlü bir batarya destekliyor.264 saat bekleme süresi,11 saat video oynatma,92 saat müzik oynatabilirsiniz.Redmi Y1 Lite modeli kamerası ile ön plana çıktığını yazının başında belirtmiştik.13 Megapiksellik arka kamerası ve 5 megapiksellik bir ön kamerası bulunuyor.Orta segment seviyesinde, 1.4 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 chipset yer alıyor.2 GB RAM,16 GB dahili depolama,microSD kart desteği ile kapasiteyi 128 GB’a kadar çıkartabilirsiniz.Android 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelecektir.Android 8.0 Oreo sürümüne geçiş yapıp yapmayacağı konusunda bilgi bulunmamaktadır.Kızılötesi ve 4.5G özelliğininde olduğunu hatırlatalım.Bu arada malesef parmak izi okuyucusu bulunmamaktadır.Xiaomi Redmi Y1 Lite modeli yurtdışında 450 TL civarlarında satılabileceği belirtiliyor.

Xiaomi Redmi Y1 Lite Türkiye’ye gelecek mi sorusuna ise malesef cevap veremiyoruz.Bildiğiniz üzere Xiaomi’nin birçok modeli Türkiye’ye gelmiyor.Ama uygun fiyat ile gelirse çok talep göreceğine hiç şüphe yok.

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