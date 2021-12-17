Xiaomi Redmi Note 9 Pro MIUI 13 güncellemesi alır mı?

Xiaomi modelleri bildiğiniz üzere MIUI arayüzü kullanmaktadır. Kullanıcılara kolay ve hızlı bir arayüz sistemi sunduğu için oldukça popüler bir sistemdir. Xiaomi, MIUI 13 tanıtımını Aralık ayının son haftası yapacağını duyurdu. Xiaomi kullanıcıları modellerine gelecek bu güncellemeyi sabırsızlıkla beklemektedir.

Shiftdelete web sitesinde yapılan bir haberde MIUI 13 güncellemesini ilk alacak modellerinin listesini yayınlanmış. Bizim dikkatimizi çeken Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G modeli oldu. Ülkemizde bildiğimiz kadarıyla Redmi Note 9 Pro modeli 4.5G uyumludur. 5G modeli ülkemizde satışına başlanmadı diye biliyoruz.

Ülkemizde Note 9 Pro kullanıcılarının sayısı oldukça fazladır. Neden derseniz uygun fiyat ve performansı nedeniyle telefon alacakların ilk incelediği modeller arasında yer alıyor. Bizim düşüncemiz ilk olarak Redmi Note 9 Pro 5G modeli alacak, daha sonra diğer Note 9 Pro modellerine geleceğini düşünüyoruz. İki telefon arasında teknik donanım olarak sadece 5G uyumluluğu var.

Bu arada Pocophone F1 modelinin esamesi bile okunmuyor.