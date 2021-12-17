Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Redmi Note 9 Pro MIUI 13 güncellemesi alır mı?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi

Xiaomi modelleri bildiğiniz üzere MIUI arayüzü kullanmaktadır. Kullanıcılara kolay ve hızlı bir arayüz sistemi sunduğu için oldukça popüler bir sistemdir. Xiaomi, MIUI 13 tanıtımını Aralık ayının son haftası yapacağını duyurdu. Xiaomi kullanıcıları modellerine gelecek bu güncellemeyi sabırsızlıkla beklemektedir.

Shiftdelete web sitesinde yapılan bir haberde MIUI 13 güncellemesini ilk alacak modellerinin listesini yayınlanmış. Bizim dikkatimizi çeken Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G modeli oldu. Ülkemizde bildiğimiz kadarıyla Redmi Note 9 Pro modeli 4.5G uyumludur. 5G modeli ülkemizde satışına başlanmadı diye biliyoruz.

Ülkemizde Note 9 Pro kullanıcılarının sayısı oldukça fazladır. Neden derseniz uygun fiyat ve performansı nedeniyle telefon alacakların ilk incelediği modeller arasında yer alıyor. Bizim düşüncemiz ilk olarak Redmi Note 9 Pro 5G  modeli alacak, daha sonra diğer Note 9 Pro modellerine geleceğini düşünüyoruz. İki telefon arasında teknik donanım olarak sadece 5G uyumluluğu var.

Bu arada Pocophone F1 modelinin esamesi bile okunmuyor.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Xiaomi Mi TV Stick cihazı 30 günde 100 TL zamlanmış

17 Aralık 2021

DJI Mavic 3 batarya fiyatı

15 Aralık 2021

DJI Mavic 3 ön sipariş fiyatı açıklandı

15 Aralık 2021

2500 TL civarı telefon arıyorsanız Oppo A15s modeline bakalım

14 Aralık 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu