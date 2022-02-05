Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Redmi Note 8 çift tık ekranı açma veya kapama

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Şubat 2022
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Xiaomi Redmi Note 8 modelinde çift tık ile ekranı kapatmak istiyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Birçok kişi diyecektir; çift tıklama ile ekran kapatma özelliği var mı diye? Maalesef Xiaomi Redmi Note 8 modelinde çift tık ile ekran kapatma özelliği bulunmuyor. Aslında ufak bir güncelleme ile bu eksiklik giderilir. Fakat Xiaomi, artık Redmi Note 8 modeline güncelleme göndermiyor.

Gelelim çift tık ile ekran açma özelliğine

İlk olarak “Ayarlar” sekmesine giriniz.

Daha sonra “Kilit ekranı” menüsüne giriş yapınız.

Bu bölümde “Ekranı açmak veya kapatmak için iki defa dokunun” menüsünü göreceksiniz. (Menü isminde böyle yazıyor fakat biz bir türlü yapamadık.)

Menünün altında “Varsayılan veya  Klasik temayı uyguladığınızda ekranı çift tıklayarak” kapatabilirsiniz uyarısı yazıyor. Biz denedik fakat bir türlü yapamadık.

Bu yazımızı okuyup eğer yapabilen varsa bize yorum yazarak nasıl yaptığını yazabilirse çok memnun oluruz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Şubat 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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