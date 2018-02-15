Xiaomi Redmi Note 5 özellikleri

Xiaomi Redmi Note 5 yorumlarınızı bekliyoruz.Bu telefonun hakkında detaylı bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olabilir.

Xiaomi markası yeni modellerinin arasında bir yenisini daha kattı. Redmi Note 5 Pro teknik özellikleri ile teknoloji tutkunlarının dikkatini çekti. Bu modelde ön plana çıkan batarya kapasitesi ve kamera özelliklerinin çok iyi olmasıdır. Lafı fazla uzatmadan özelliklerini yazalım.

– Xiaomi Redmi Note 5 modelinde 5.99 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunuyor. Bu ekran boyutunu kullanmak çok kolay olmayacaktır. Cepte taşınmasının zor olduğunu hatırlatalım. Tabi günümüzde artık herkes büyük ekran tercih ediyor. Video ve film izleme artık bilgisayardan telefona kaydı diyebiliriz. Bu ekran 403 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. Xiaomi bildiğiniz üzere kendi arayüzünü kullanmaktadır. MIUI 9.0 arayüz ile Android işletim sisteminde tam performans alabilirsiniz. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 77.43’dür.

– Yazımızın başında da yazdığımız gibi batarya kapasitesi çok iyi diyebiliriz. 4000 mAh’lık güçlü bir bataryası bulunuyor. Bu batarya 408 saate kadar bekleme süresi hedeflemektedir.

– Xiaomi Redmi Note 5 kamera donanımda ise 12 megapiksellik bir arka kamera bulunuyor. Bu arka kamera ie 2160p çözünürlüğünde Ultra HD 4K video kaydı yapabilirsiniz. Ön kamera olarak ise 5 megapiksellik F2.0 diyafram aralığına sahip kaliteli bir lens bulunuyor.

– Performans olarak ise 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli 3 GB RAM’li Qualcomm Snapdragon 625 chipset yer almaktadır. Hız konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Grafik işlemcisi ise Adreno 506’dır.

– 32 GB’lık dahili depolama hafızasını bulunurken, microSD hafıza kartı ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.

– 4.5G olarak CAT 4 yer alıyor. Yani saniyede ortalama 150 Mbps indirme hızını görebilirsiniz.

– Android 7.1.2 Nougat sürümü ile yüklü gelen bu model büyük ihtimal Android 8.0 Oreo sürümüne yükseleceğini tahmin ediyoruz.

Kızılötesi ve Parmak izi okuyucusununda olduğu Xiaomi Redmi Note 5 modeli Türkiye satış fiyatı konusunda maalesef net bir bilgi bulunmamaktadır.

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