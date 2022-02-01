Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Redmi Note 11 Pro yorumları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Şubat 2022
0 1 dakika okuma süresi

Xiaomi Redmi Note 11 Pro modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Bu modelde 6.67 inçlik Super AMOLED ekran teknolojisi bulunuyor. AMOLED ekran olduğu için gerçekten ilk bakışta üst segment bir telefon olduğunu kanıtlıyor. 120 Hz ekran yenileme ve 395 PPI Piksel yoğunluğunda oyuncular için yüksek performans sunmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise % 85.64

Batarya kısmına geçtiğimizde ise 5000 mAh‘lık hızlı şarj destekli bataryası bulunmaktadır. 67 W hızlı şarjı ile kısa sürede şarj edebilirsiniz.

Redmi Note 11 Pro kamera özellikleri nasıl diye merak ediyorsanız 108 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır. Maalesef Optik görüntü sabitleyici yer almamaktadır. İkinci arka kamera 8 MP, Üçüncü arka kamera 2 MP ve dördüncü arka kamera 2 MP çözünürlüğündedir. Ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğe sahiptir.

Fotoğraf: Redmi resmi web sitesi

2.05 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio G96 yonga seti bulunuyor. 6 GB RAM ile tatmin edici performans sunmaktadır. 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken ekstradan takabileceğiniz hafıza kartı desteği ile kapasiteyi 1 TB’a kadar artırabilirsiniz.

Suya karşı dayanıklılığı IPX3, toza karşı dayanıklılık ise IP5X’dir. Kızılötesi, NFC ve parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Şubat 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Xiaomi klavye’ye rakam satırı ekleme

30 Ocak 2022

Windows 7 otomatik güncellemeleri kapatma nerede?

28 Ocak 2022

GM 22 Pro ekran görüntüsü alma

27 Ocak 2022

GM 22 Pro yorumları

27 Ocak 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu