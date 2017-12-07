Xiaomi Redmi 5 teknik özellikleri

Xiaomi markası ülkemizde son zamanlarda oldukça talep gören bir marka diyebiliriz.

Uygun fiyat ve performans eşleşmesinde Xiaomi markası hep ön planda olmaktadır.Xiaomi Redmi 5 ve Xiaomi Redmi 5 Plus modelleri tanıtıldı.Biz bu yazımızda Xiaomi Redmi 5 teknik özelliklerine bakmak istiyoruz.

İlk olarak 5.7 inçlik oldukça dev bir ekrana sahiptir.Bu ekran 282 PPI Piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD ekrandır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda da yüzde 75.87’lik bir iyi oran görmekteyiz.Xiaomi Redmi 5 batarya kapasitesi ise 3300 mAh’tır.Hızlı şarj desteği olan bu modelin malesef bataryası değiştirelememektedir.Performansına baktığımızda da 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 yonga seti bulunuyor.2 GB RAM ile orta seviye bir performansı size rahatlıkla yaşatacaktır.Xiaomi Redmi 5 kamerası çözünürlüğüne baktığımızda da 12 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera görmekteyiz.16 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Xiaomi, hemen hemen bütün modellerine kızılötesi özelliği eklemektedir.Bu modelde de kızılötesi bulunuyor.Çok kullanılan bir özellik değil ama televizyon kumanda olayında önemi hatırlanmaktadır.Parmak izi okuyucusuda bulunan bu modelin Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair herhangi bir net bilgi bulunmamaktadır.

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