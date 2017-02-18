Xiaomi Redmi 5 özellikleri yavaş yavaş netleşiyor

Akıllı telefon ve teknoloji konusunda dünya devleri arasında olan Xiaomi’nin yeni modeli için söylentiler artmaya devam ediyor.

Xiaomi markası ülkemize yeni girdi diyebiliriz.Uygun fiyat ve performans arayanlara hitap eden Xiaomi, her cebe uygun ve isteğe göre modelleri bulunmaktadır.Resmi olmayan bilgilere göre Xiaomi Redmi 5 teknik özellikleri belli oldu diyebiliriz.Çift SIM kart desteğinin bulunduğu,5.1 inçlik bir ekranı ve bu büyüklükteki telefonu destekleyen 4000 mAh’lık bir batarya olduğu söylenmektedir.

Bazı görsellere göre ise metal kasa,köşeleri ovalleştirilmiş ve parmak izi sensörünün olduğu gösteriliyor.MAE136 model numarası ile 139,24 × 69,94 × 8.65 mm boyutlara sahip olabileceği belirtiliyor.Malesef kaç RAM olacağı,kamera çözünürlüğü ve ekran çözünürlüğü hakkında bilgi bulunmuyor.

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