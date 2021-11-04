Bilim ve Teknoloji
Xiaomi Note 8 Pro’ya MIUI 12.5.3.0. güncellemesi geldi
Xiaomi Note 8 Pro kullanıcılarına bir haberimiz. Note 8 Pro kullanıcıları mevcut MIUI Global 12.5.1. sürümünü kullanıyor.
4 Ekim 2021 tarihinde gelen güncelleme bildiriminde MIUI V12.5.3.0. güncellemesi geldiğini duyurdu. Peki bu güncelleme ile neler geldiğine bakalım;
- İlk olarak Ağustos ayı güvenlik yaması geldiğini görüyoruz. Bu sayede sistem güvenliği artırılmış.
- Ayrıca Yüz ile kilit açmayı ve parmak izi ile kilit açmayı aynı anda açmak istediğinizde bazı durumlarda çökmeler meydana geliyordu. Bu güncelleme ile bu sorun ortadan kalkmış gibi duruyor.
Bu gelen güncellemenin boyutu 351 MB‘dır.
Ek bilgi: MIUI güncellemesi yapmadan önce telefonda şarj oranı en az % 15 olmasına dikkat ediniz. Güncelleme yaparken telefonun direk kapanması size farklı sorunlar ortaya çıkmasına sebep olabilir.