Xiaomi Mi6 Çıkış Tarihi – Xiaomi Mi6 Özellikleri

İnternette pek çok yalan söylenti dolaşıyor, hatta Xiaomi Mi6’nın 4K ekran ve 16 çekirdekli bir işlemciyle çıkacağı dahi iddia ediliyor.

Bunların tamamı hatalı olsa da, elimizde beklenen cihaza dair bazı bilgiler var ve bunları derledik.

Xiaomi Mi6 Çıkış Tarihi

Xiaomi kesin olarak yeni telefonunu Barcelona’da düzenlenecek olan MWC 2017 fuarında tanıtacak. MWC 2017’nin de 27 Şubat 2017’de başlayacağını hatırlarsak, Xiaomi Mi6 Mart ayında satışa çıkacak diyebiliriz.

Tabii ki muhtemelen Xiaomi Mi6 ilk olarak Çin’de çıkacaktır ve Avrupa ile Amerika ülkelerine daha sonra gelecektir. Buna rağmen telefonun Nisan’da çıkma ihtimali de mevcut.

Xiaomi Mi6 Fiyatı

Daima düşük fiyat politikasıyla tanınan Xiaomi, Mi6 modelini üç farklı sürüm halinde çıkarabilir. Kimse tam olarak bunların ismini bilmese de, düşük seviye Xiaomi Mi6’nın 300 dolar civarı, standart sürümün 350 dolar civarı ve premium olanın da muhtemelen 400-450 dolar civarı satılması bekleniyor.

Her ne kadar fiyatlar yüksek gibi gözükse de, her halükarda Galaxy S8, LG G6 veya HTC 11 gibi modellerden daha düşük fiyatla satılacak. Ayrıca ilginç bir şekilde şu anda XiaomiDevice sitesi Xiaomi Mi6 modelini 499 Dolar’dan ön siparişe koymuş durumda. Mart ayında çıkması beklenen telefonun böyle bir fiyata sahip olması da olası.

Xiaomi Mi6 Teknik Özellikleri

Telefona dair pek çok söylenti dolaşsa da, çoğu gerçeklikten uzak. Öncelikle, daha önce Xiaomi hiç 4K ekran kullanmadı ve amiral gemisi cihazlarında full HD ekranlara sadık kaldı. Buna rağmen, 4K yerine HD’den Ultra HD ekrana geçiş olabilir.

2K-Quad HD olasılıkları da devam ederken, Xiaomi Mi6’da Snapdragon 835 kullanılması olası. Ayrıca telefonda microSD kart desteği olacağı söylense de, Xiaomi’de bunu daha önce görmedik. Kaldı ki telefon zaten devasa hafıza alanlarıyla çıkıyor ve SD karta gerek de duymayacaktır. 4000mAh civarı bir batarya kapasitesi beklediğimiz Xiaomi Mi6, bu sefer kablosuz hızlı şarj zöelliğine de sahip olabilir. Kameraya dair ise 23MP arka kamera, 7MP ön kamera söylentileri mevcut. Yine de tabii ki tüm bunlar şimdilik söylentiden ibaret ve kesin bilgiyi Şubat ayında MWC 2017’de alacağız.

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