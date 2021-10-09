Xiaomi Mi Tv Stick Tv’ye bir kapatma tuşu yada menü koymak zor mu?

Akıllı televizyonu olmayanlar için Xiaomi Mi Tv Stick cihazı imdadına yetişmektedir.

Bu arada fiyat zamların arasına bu cihazda girdi. Temmuz ayında 299 TL civarlarındayken ekim ayı içerisinde indirimli olarak 449 TL civarlarında satılıyor. Bu kadar hızlı bir yükseliş sergilemesi yeni alacakları mutsuz etmektedir. Neyse lafı fazla uzatmadan yazımızın amacına geçelim.

Xiaomi Mi Tv Stick cihazını kullanmaya başladıktan sonra işiniz bitince kapatmak isteyeceksiniz. Kumandaya baktığınız kapatma tuşuna bastığınızda cihazı sadece beklemeye aldığınızı göreceksiniz. Menüler arasında da cihazı kapatma için menü aramaya başlayacaksınız.

Fakat Mi Tv Stick cihazında kapatma tuşu ve menüsü yok. Güncelleme gelmesine rağmen herhangi bir kapatma tuşu v.s. gelmedi.

Cihazı kapatmak için direk olarak fişten adaptörü çekmeniz gerekmektedir. Bu şekilde cihaza bir zarar gelip gelmeyeceği ilerleyen zamanlarda belli olacak.

Sonuç olarak baktığımızda menüye kapatma tuşu eklemek bu kadar mı zor olur?