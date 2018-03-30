Xiaomi Mi Mix 2S özellikleri ve fiyatı

Xiaomi markası ülkemizde birçok kişi tarafından sevilerek kullanılmaktadır. Xiaomi Mi Mix 2S uzun zamandır bekleniyordu ve resmi olarak tanıtıldı.

Bu modelde kamerası ile iddialı bir şekilde geliyor. Sadece kamera değil, performansı ile de bu yılın en çok konuşulan modelleri arasında yer alacak. Mi Mix 2S, Çin’in Şanghay şehrinde teknoloji tutkunlarına duyuruldu. İsterseniz kısaca Xiaomi Mi Mix 2S teknik özelliklerine bakalım;

Artık teknoloji devleri yeni modellerini çerçevesiz olarak üretiyor. Xiaomi Mi Mix 2S modeli de çerçevesiz bir ekran tasarımına sahiptir. 5.99 inçlik 403 Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekran bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 81.95’dir. Arayüz olarak ise MIUI 9.5 bulunmaktadır. Bildiğiniz üzere Xiaomi’nin kullandığı Android arayüzü çok kullanışlıdır.

şarj konusuna geçtiğimizde ise 3400 mAh‘lık Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli bir güçlü bataryası bulunmaktadır. Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere kamerası ile oldukça iddialı geliyor. 2 Adet 12 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera bulunmaktadır. İkinci arka kamera telefona çokşey katmaktadır. İkinci kamera F2.4 diyafram aralığında ve 2X optik zoom sağlamaktadır. Ön kamera çözünürlüğü ise 5 MP’dir. Performans olarakta iddialı gelen Xiaomi Mi Mix 2S, 2.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 chipset bulunmaktadır. 8 GB RAM ile bu modeli yavaşlatmak imkansız diyebiliriz. 256 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Malesef microSD hafıza kartı desteklememektedir. Aslında 256 GB depolama gayet yeterli bir alandır. 4.5G, NFC ve parmak izi okuyucusu olan Xiaomi Mi Mix 2S modeli ülkemize geldiğinde büyük bir ilgi görecektir.

Android işletim sisteminin son sürümü olan Android 8.1 Oreo ile yüklü gelecektir.

Xiaomi Mi Mix 2S Fiyatı ne kadar?

Xiaomi çıkardığı bu model ie iPhone ve Samsung’un amiral gemisi modellerine kafa tutmaktadır. Hal böyle olunca fiyatta yükselmektedir. Xiaomi Mi Mix 2S modelinin 3 farklı versiyonu olacaktır.

6 GB RAM/64 GB depolama hafızası olan modeli 2250 TL civarı

6 GB RAM/128 GB depolama hafızası olan modeli 2500 TL civarı

8 GB RAM/256 GB depolama hafızası olan modeli ise 3000 TL civarlarında olması bekleniyor.

Tabi yukarıda yazdığımız fiyatlar yurtdışı fiyatlarıdır. Xiaomi Mi Mix 2S Türkiye fiyatı vergiler dahil edilerek gelecektir.

Tasarım

Kamera

Batarya

Hafıza Özet Sonuç olarak baktığımızda Türkiye fiyatı en yüksek RAM'li olan modeli 4000 TL civarlarında olacak gibi gözükmektedir. Eğer fiyat olarak diğer amiral gemisi modellerinden uygun olursa kesinlikle alınması gereken bir modeldir. 4.5

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