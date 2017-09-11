Xiaomi Mi MIX 2 özellikleri, fiyatı ve yorumları

Xiaomi Mi MIX 2 yorumları şimdiden olumlu geliyor.İşte efsane telefonun teknik özellikleri ve fiyatı…

Xiaomi, akıllı telefon dünyasında etkili özellikleri ve farklı tasarımları ile oldukça dikkat çekmektedir.Çerçevesiz tasarımı ile Xiaomi Mi MIX 2 resmi olarak tanıtıldı.Büyük ekranlı telefon ve çerçevesiz telefon seviyorsanız bu modeli kesinlikle incelemenizi öneririz.İsterseniz Xiaomi Mi MIX 2 teknik özelliklerine bakalım;

İlk olarak 5.99 inçlik 2160×1080 (FHD+) çözünürlüğünde 403 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktdır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 80.79’luk oran oldukça tatmin edicidir.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3400 mAh‘lık Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli bataryası bulunmaktadır.Xiaomi Mi MIX 2 kamerası ise tam 12 megapiksel çözünürlüğe sahiptir.Ön kamera çözünürlüğü ise 5 megapikseldir.Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modelinde ise adeta hız canavarı yer alıyor.2.45 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti bulunmaktadır.

6 GB RAM ile bu telefonu bırakın takılmayı, yavaşlatmak bie söz konusu olamaz.Xiaomi Mi MIX 2 microSD hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız malesef bu sorunun yanıtı hayır olacaktır.Hafıza kart desteği yerine 64/128/256 GB dahili depolama hafıza seçeneği bulunmaktadır.4.5G desteği olarak ise CAT 12 yer alıyor.Yani saniyede 1000 Mbps indirme hızına rahatlıkla ulaşabilirsiniz.Parmak izi okuyucusu ve çift hat özelliği ile Xiaomi Mi MIX 2 model tam donanımlı bir telefondur.

Xiaomi Mi MIX 2 fiyatı ise tahmini olarak 64 GB’lık dahili depolama hafızasına sahip olanı 500 dolar civarında satılacaktır.Xiaomi Mi MIX 2 Türkiye’ye gelecek mi sorusuna yanıt ise malesef belirsiz.Sosyal medyada zaten bu telefon geldiği an alacak yüzlerce kişi olduğunu belirtelim.Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

Tasarım

Teknik Özellikler

Kamera

4.5G

Batarya Kapasitesi Özet Sonuç olarak baktığımızda Xiaomi Mi MIX 2 modeli tasarım ve performans yönünde son derece üst bir telefon.Tek dezavantaj olarak ise batarya kapasitesini görüyoruz. 4.4

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