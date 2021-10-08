Xiaomi Mi Band 6 şarj süresi Mi Band 4’e göre nasıl?

Sitemizi takip ediyorsanız geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi Band 6 akıllı kulaklık kullanmaya başladığımızı görmüşsünüzdür.

Daha önce kullanmış olduğumuz Xiaomi Mi Band 4 göre yavaş yavaş kıyaslama konuları açmaya başlayacağız.

Bu konumuzda ilk olarak şarj süresinden bahsetmek istiyoruz. Xiaomi Mi Band 6 şarj süresi Mi Band 4’e göre çok az gitmektedir.

Xiaomi Mi Band 4 şarj süresi gerçekten inanılmaz diyebiliriz. Mi Band 6’dan şarj konusunda pek mutlu değiliz.

Ayar olarak kolumuzu kaldırdığımızda otomatik olarak saat gösterimi aktif oluyor. Bu özelliği kaldırıp tekrardan bir şarj takibi yapacağız.

Xiaomi Mi Band 6 akıllı bilekliği öyle aktif olarakta kullanmıyoruz. Nabız ölçme, fener açma, gibi ekstra şarj tüketen özellikleri kullanmadık. Telefon ile bile çok nadir eşleşme yaptığımız halde beklentimizden daha hızlı şarj tüketimi oluyor.

Mi Band 4 gibi 20 gün gibi bir şarj süresi sakın beklemeyin.