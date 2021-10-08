Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Mi Band 6 şarj süresi Mi Band 4’e göre nasıl?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 8 Ekim 2021
0 7 1 dakika okuma süresi

Sitemizi takip ediyorsanız geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi Band 6 akıllı kulaklık kullanmaya başladığımızı görmüşsünüzdür.

Daha önce kullanmış olduğumuz Xiaomi Mi Band 4 göre yavaş yavaş kıyaslama konuları açmaya başlayacağız.

Bu konumuzda ilk olarak şarj süresinden bahsetmek istiyoruz. Xiaomi Mi Band 6 şarj süresi Mi Band 4’e göre çok az gitmektedir.

Xiaomi Mi Band 4 şarj süresi gerçekten inanılmaz diyebiliriz. Mi Band 6’dan şarj konusunda pek mutlu değiliz.

Ayar olarak kolumuzu kaldırdığımızda otomatik olarak saat gösterimi aktif oluyor. Bu özelliği kaldırıp tekrardan bir şarj takibi yapacağız.

Xiaomi Mi Band 6 akıllı bilekliği öyle aktif olarakta kullanmıyoruz. Nabız ölçme, fener açma, gibi ekstra şarj tüketen özellikleri kullanmadık. Telefon ile bile çok nadir eşleşme yaptığımız halde beklentimizden daha hızlı şarj tüketimi oluyor.

Mi Band 4 gibi 20 gün gibi bir şarj süresi sakın beklemeyin.

 

Etiketler
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 8 Ekim 2021
0 7 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Tecno Phantom X Arka kamera özellikleri nasıl?

11 Ekim 2021

Tecno Phantom X ekran özellikleri çok başarılı

11 Ekim 2021

Formula-1 Türkiye yarış sonuçları

10 Ekim 2021

Xiaomi Mi Tv Stick Tv’ye bir kapatma tuşu yada menü koymak zor mu?

9 Ekim 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu