Xiaomi Mi Band 6 fiyatı dolar artmasına rağmen sabit duruyor

Geçtiğimiz haftalarda artan dolar fiyatlarından sonra birçok elektronik ürüne zam gelmişti. Sitemizi takip edenler daha önce açtığımız bir yazıyı okumuştur. 23 Ekim 2021 günü açtığımız bu yazı baya bir ilgi gördü. O zaman yazdığımız yazıyı okumak için buraya tıklayın.

Dolar fiyatları bir anda artınca panik halinde bütün ürünlere zam geldi. Dolar arttıkça zam gelir diye düşünüyorduk fakat Xiaomi Mi Band 6 modelinde zam furyası bitti herhalde.

Yukarıda gördüğünüz Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik fiyatı 23 Eylül tarihinde 329.90 TL’ye satılıyordu. O zaman ki dolar fiyatı ise 8.67 TL

Yani 38 dolar verip bu akıllı bilekliğe sahip oluyordunuz.

23 Ekim tarihinde dolar 9.60 TL’idi. Normal şartlarda 364 TL civarlarında para ödemeniz gerekiyordu. Ama o tarihte 429 TL’ye satılıyordu.

Aradan 20 gün geçti. 38 doları günümüze göre çevirdiğimizde 527 TL civarında tutmaktadır. Ama Xiaomi Mi Band 6 fiyatı hala 429 TL duruyor.

Sizce neden?

Tabi ki bu fiyatlara bile doğru dürüst alan olmayınca fiyatı artırsalar ne olacak? Kimse almadığı için fiyatını sabit tuttular. Zaten fiyatı artıranlar emin olun elindeki stok malların fiyatlarını artırdılar. Yani dolar yükselince yenisini almadılar. Aynı anormal şekilde fiyatı çıkan 2.araba piyasası gibi oldu. Araba fiyatlarını da şişirerek bir haftada 100 bin TL artırarak satmak isteyenler arabalarına alıcı bulamayınca düşmeye ilan sahipleri yavaş yavaş fiyatlarını indirmeye başladı. Çünkü bir ürünün piyasa fiyatı vardır. Siz bu piyasa fiyatının üzerinde işlem yapmak isterseniz alıcı bulamazsınız. Arz talep dengesini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor.