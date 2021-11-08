Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Mi Band 4 bilekliğinde alarm saati ayarlamak zulüm

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Kasım 2021
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Akıllı bileklik almayı düşünenler genellikle fiyat performans ürünü olarak Xiaomi tercih etmektedir. Şarjı uzun gitmesini isteyenler genellikle Xiaomi Mi Band 4 tercih etmektedir. Gerçekten çok rahat bir şekilde 20-25 gün gibi şarj süresini görebiliyorsunuz.

Xiaomi Mi Band 4 modelinde hoşumuza gitmeyen bir özellikten bahsetmek istiyoruz. Mi Band 4 modeline alarm kurma özelliği bulunuyor. Fakat akıllı bileklik üzerinden sadece alarm saatini aktif yada pasif yapabiliyorsunuz. Alarm saatini ayarlamak istediğiniz bileklik size bunu müsaade etmiyor.

Macburen telefonunuzdan Xiaomi Mi Fit uygulamasını çalıştırmanız gerekiyor. Bu kısımda “Profil” bölümüne geçiş yaptığınızda alarm eklemeyi göreceksiniz.

Telefon üzerinden belirlediğiniz alarm saatleri haricinde maalesef değiştirme işlemi yapamıyorsunuz.

Xiaomi, Mi Band 6 modelinde alarm saatini bileklik üzerinden ayarlamasınıza müsaade ediyor. Aslında Xiaomi ufak bir güncelleme ile bu sorunu çözebilir. Fakat yeni modelleri çıktığı için Mi Band 4’e bu saatten sonra herhangi bir düzeltme güncellemesi gelmeyecektir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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