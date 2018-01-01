Xiaomi Mi Band 2 arayan kişi ve gelen mesajları kimden geldiğini görme

Mail adresimize gelen destek sorusunda bir ziyaretçimiz Xiaomi Mi Band 2 akıllı saat aldığını, fakat gelen aramaları ve mesajları kimden geldiğini göremediğine dair yardım istemiştir.

Akıllı saatler artık günümüzde çok tercih edilmeye başlandı.Tabi bu işler ekonomi odaklı olduğu için Xiaomi Mi Band 2 tercih ediliyor.Fiyatına göre oldukça özellikli olan bu akıllı saatte genellikle bu problemin yaşandığını gözlemledik.

Xiaomi Mi Band 2 arayan ve gelen mesajların kimden olduğunu göremiyorsanız telefonun menüsünü ingilizce yapınız.Daha sonra Mi Fit uygulamasını açıp bekleyiniz.Otomatik olarak bir güncelleme yükleyecek ve özellik aktif olacaktır.Daha sonra telefonun dilini Türkçe yaptığınızda sorunsuz olarak gelen aramaların ve mesajların kime ait olduğunu akıllı saatinizden göreceksiniz.

Xiaomi Mi Band 2 akıllı saati kullanan ziyaretçilerimizden yorumlar bekliyoruz.Özellikle şarj süresinin ne kadar gittiği ve nabız ölçmenin ne kadar doğru olduğuna dair görüşlerinizi bekliyoruz.Başka sitelerde yorumlara baktığımızda nabız ölçerin çok sağlıklı olmadığı yazmaktadır.

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