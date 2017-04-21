Xiaomi Mi 6 teknik özellikleri ile ortalığı kasıp kavuruyor

Xiaomi markası şüphesiz ülkemizde büyük ilgi gören bir markadır.Üst segment özellikleri ve uygun fiyatları ile teknoloji tutkunlarının her zaman dikkatini çeken modelleri bulunmaktadır.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Mi 6 resmi olarak tanıtıdıktan sonra bu telefonu almak isteyenlerin sayısı oldukça fazla olduğunu belirtmek isteriz.Teknoscrool.com olarak Xiaomi Mi 6 teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Bir telefonu elimize ilk aldığımızda dikkatimizi çeken ekranıdır.Xiaomi Mi 6 modelinde 5.15 inçlik 428 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 71.45‘dir.Arayüz olarak ise MI UI 8.0 yer almaktadır.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3350 mAh‘lık Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteği bulunan bir batarya desteklemektedir.Xiaomi Mi 6 hızına baktığımızda ise tam bir performans canavarı olduğunu ilk bakışta kendisini belli etmektedir.

2.45 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti bulunmaktadır.Bu kadar iyi bir yonga setine ekstradan 6 GB RAM’de destekleyince bu telefonu yavaşlatmayı bırakın ufak bir tıkanma bile yaratmazsınız.64 GB’lık dahili depolama hafazısı ile microSD karta ihtiyac duymayacaksınız.Ayrıca Xiaomi mi 6 ‘nın 128 GB dahili depolama hafızasına sahip versiyonuda üretilecektir.Xiaomi Mi 6 modelin hafıza kartı takılıyor mu diye araştırma yapıyrosanız malesef bu sorunun yanıtı hayır olacaktır.Kamera özelliklerine sıra geldiğinde ise 12 megapiksellik arka tarafta 2 adet kamera bulunmaktadır.Ön kamera olarak ise 8 megapiksellik bir kamera tercih edilmiştir.

Xiaomi Mi 6 4.5G teknolojisinde ise en kuvvetli olan CAT 12 yer almaktadır.

Android son sürümü olan 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelecektir.Kızılötesi,NFC ve parmak izi okuyucusu bulunmaktadır.Ekstr özellik olarak ise suya karşı dayanıklılığı bulunmaktadır.

Xiaomi Mi 6 hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)