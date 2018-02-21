Xiaomi Mi 6 fiyatı indirimde mi?

Bir ziyaretçimiz uzun zamandır Xiaomi Mi 6 almayı düşündüğünü ve bugün bir alışveriş internet sitesinde 1799 TL’ye düştüğünü yazmıştır.

Alıp almama konusunda çok kararsız kaldığı için bizden yardım istemiştir.

Xiaomi markası ülkemizde büyük bir talep görmektedir. Her bütçeye uygun ve performanslı modelleri ile fark yaratmaktadır. Xiaomi Mi 6 modeli üst segment bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Ziyaretçimiz belirtmiş olduğu fiyat indirimini araştırdık ve bugün özel bir indirim olduğunu söyleyemeyiz. Zira birçok alışveriş internet sitesinde aynı fiyatlı olduğunu gördük.

Xiaomi Mi 6 modelin birden fazla çeşiti bulunuyor. Bugün bir E-Ticaret sitesinde indirime giren modeli ise Xiaomi Mi 6 64 GB dahili depolama ve 6 GB RAM’li olan modelidir.

Biz Xiaomi Mi 6 modellerini ve normal fiyatlarını yazmak istiyoruz.

– Xiaomi Mi 6 64 GB dahili depolama ve 4 GB RAM’li olan model’in fiyatı: 1689 TL’den başlıyor.

– Xiaomi Mi 6 64 GB dahili depolama ve 6 GB RAM’li olan model’in fiyatı: 1799 TL’den başlıyor.

– Xiaomi Mi 6 128 GB dahili depolama ve 6 GB RAM’li olan model’in fiyatı: 1939 TL’den başlıyor.

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