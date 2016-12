Xiaomi Mi 5s Plus -Xiaomi Mi 5-iaomi Mi 5s farkları

Xiaomi’nin bu 3 model arasında kararsız kalıyorsanız işte karşılaştırmamız.



Bir ziyaretçimiz Xiaomi modellerinden bir tanesini almak istediğini, 3 model arasında kararsız kaldığını bize yazmıştır.Takipçimizin isteği doğrultusunda Xiaomi Mi 5 (32 GB) – Xiaomi Mi 5s – Xiaomi Mi 5s Plus (128 GB) Karşılaştırması yapmak istedik.Teknoscrool.com olarak elimizden geldiği kadar sizlere tarafsız olarak karşılaştırmalar yapıyoruz.Bu 3 modeli detaylı olarak sizlere uzun uzun yazmak isterdik fakat okuyarak sıkılacağınız için sizlere basit bir excel tablosu ile karşılaştırma yapmak istedik.Karşılaştırma sonrasında ise teknoscrool.com olarak kişisel görüşlerimizide belirteceğiz.

İlk olarak şunu belritelimki Xiaomi Mi 5S Plus modeli yeni çıkan bir model ve çok üst segment olan bir telefon olduğunu belirtelim.Eğer büyük ekranlı bir telefon arıyosanız bu karşılaştırmayı okumadan direk olarak Mi 5S Plus arabilirsiniz.Fiyat olarakta Mi 5S Plus diğer iki modele göre yüksek fiyattadır.Aslında bu modeli karşılaştırmaya sokmak çok doğru olmayacak fakat ziyaretçimiz büyük ihtimal diğer modellere göre Xiaomi Mi 5s Plus parasını hak edip etmeyeceğinide öğrenmek istediğini düşünüyoruz.

Neyse karşılaştırma tablomuza geçelim;

Sonuç olarak Xiaomi Mi 5S Plus modelini ayrı olarak düşünmelisiniz.Eğer maddi imkanınız varsa kesinlikle bu modeli almanızı tavsiye ediyoruz.Diğer model arasında kararsız kalıyorsanız Xiaomi Mi 5 modeli size yetecektir.Xiaomi Mi 5S modeli arasındaki 300 TL’lik farkı verip vermeme size kalmıştır.

