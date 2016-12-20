Xiaomi Mi 5 Pro yorumları,teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi Mi 5 Pro kullananlar kulübü gibi bir sayfa hazırlamak istedik.Bu model hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

Xiaomi markası kısa süre zarfında Türkiye’de büyük bir ilgi gören model olduğunu söyleyebiliriz.Birbirinden farklı tasarım ve özellikleri ile Xiaomi’nin teknoloji marketlerine ise neden gelmediğine kimse anlam veremiyor.Xiaomi Mi 5 Pro Türkiye satış fiyatı belli oldu.Teknoscrool.com olarak Xiaomi Mi 5 Pro tekniik özelliklerine bakmak istiyoruz.Bu telefon seramik kasa tasarımlı olduğu için dış görünüşe önem verenlerin dikkatini hemen çekti.

Xiaomi Mi 5 Pro‘da 5.15 inçlik 428 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu ekran Corning Gorilla Glass 4 ile korunmaktadır.MIUI 7.0 kullanıcı arayüzü ile alışagelmiş bir android ara yüzden farkı göreceksiniz.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 73.1’lik gayet başarılı bir oran görmekteyiz.Xiaomi Mi 5 Pro batarya konusunda da oldukça başarılı olduğunu belirtelim.3000 mAh‘lık hızlı şarj desteği bulunan batarya kullanılmaktadır.

Ayrıca bu telefon Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisi bulunmaktadır.10 dakikalık şarj ile ortalama olarak 4 saatlik bir kullanım sağlamaktadır.Kamera özelliklerine baktığımızda ise 16 megapiksellik başarılı bir arka kamera ve 4 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.Video kayıt çözünürlüğü ise 2160p (Ultra HD) 4K’dır.Ön kamera ise 1080 HD video kayıt yapabilmektedir.Xiaomi’nin performans canavarı olduğunu hemen hemen her yazımızda dile getirmekteyiz.İşlemci gücü olarak 2.15 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 820 yonga seti bulunmaktadır.

4 GB RAM ile telefonu yavaşlatmak çok çok zordur.128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunmaktadır.Malesef ekstradan takabileceğiniz bir microSD hafıza kartı desteği yer almamaktadır.

Tasarımına baktığımzıda ise 144.55 mm (Boy), 69.2 mm (en), 7.25 mm (kalınlık) ölçülerindedir.Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere bu telefon Seramik kasa’dır.Seramiği duyunca hemen telefon ağır diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.Xiaomi Mi 5 Pro sadece 139 gram ağırlığına sahiptir.Ayrıca metal çerçeve tasarımlı olduğunuda belirtelim.4.5G teknolojisi olarak Xiaomi hemen hemen bütün modellerinde en yüksek teknolojiyi barındırmaktadır.

Xiaomi Mi 5 Pro modelinde CAT 12 sınıfına girmektedir.Yani ortalama olarak 600 Mbps indirme hızını görebilirsiniz.Xiaomi Mi 5 Pro modelinde radyo var mı diye merak ediyorsanız malesef bulunmamaktadır.NFC ve kızılötesi özelliklerininde olduğunu not düşelim.Parmak izi okuyucusu ve çift hat özelliği ile üst segment bir telefon olduğunu kanıtlamaktadır.

Xiaomi Mi 5 Pro Türkiye satış fiyatı olarak ise E-Ticaret alışveris sitelerinde 1585 TL‘den satılmaktadır.Eğer Xiaomi kullanmak istiyorsanız bu modeli incelemenizde fayda var.

Xiaomi Mi 5 Pro hakkında yorumlar bekliyoruz.

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