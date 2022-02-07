Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Mi 11T ve Mi 11 Lite için sorularınızı bekliyoruz

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji7 Şubat 2022
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Sitemizi takip edenler Xiaomi Pocophone F1 ve Redmi Note 8 Pro kullandığımızı bilmektedir. Uzun süredir bu telefonları kullandığımız için artık yenileri ile değiştirme vakti gelmişti. Sitemizde de bol bol Pocophone F1 ve Note 8 Pro paylaşımlarımıza ulaşabilirsiniz.

Şimde Xiaomi Mi 11T ve Xiaomi Mi 11 Lite kullanıcısı olduk. Her zaman olduğu gibi elimizden geldiği kadar bu iki telefon hakkında güzel bilgiler vermeye çalışacağız. Ayrıca menü anlatımları da yaparak sizlere faydalı bilgiler sunmayı hedefliyoruz.

İlk olarak Xiaomi Mi 11T, Mi 11 Lite modeline göre oldukça kaba duruyor. Mi 11 Lite telefonu oldukça ince bir tasarıma sahip. Arka tarafı düz bir telefondur. Elinize aldığınızda sanki bir iPhone modeli almış gibi güzel bir his vermektedir.

Mi 11T modeli arka tarafı kavisli bir tasarıma sahip. Tasarım olarak kesinlikle Mi 11 Lite açık ara öne çıkmaktadır.

İlk birkaç saatlik kullanımımız da Mi 11T modeli performans yönünden rahatlıkla öne çıkıyor. Ama Mi 11 Lite modeli de oldukça hızlı ve akıcı kullanımı var.

Örnek vermek gerekirse; Chrome üzerinden aynı anda youtube’a girmek istediğimizde Mi 11 Lite 1 sn civarında arkadan yüklenmektedir. Oyun üzerinden henüz bir değerlendirme yapamadık.

Xiaomi Mi 11T ile Xiaomi Mi 11 Lite hakkında bizlere sormak istediğiniz soru olursa lütfen yorum yazarak gönderebilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji7 Şubat 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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