Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Mi 11T Pro ön siparişe 3 hediye cihaz geliyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Ekim 2021
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Xiaomi Mi 11T Pro modeli Eylül ayında tanıtılmıştı. Üst segment özellikleri ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Xiaomi Mi 11T Pro Türkiye satış fiyatı belli olmamıştı. Xiaomi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Xiaomi Mi 11T Pro Türkiye satış fiyatının 8.999 TL olduğunu açıkladı.

Ayrıca resmi internet sitelerinden yapılan açıklamada 28 Ekim – 9 Kasım 2021 tarihleri arasında ön sipariş verenlere güzel hediyeler vereceğini duyurdu. Xiaomi Mi 11T Pro ön sipariş ettiğiniz zaman aşağıdaki hediyeleri alıyorsunuz.

  • Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik
  • 10000 mAh’lık Redmi Power Bank
  • Mi True Wireless Earphones 2 basic

Yukarıdaki ürünler 800 TL civarıdır. Bu modeli almayı düşündüğünüz zaman gerçekten bu kampanyayı başarılı buluyoruz.

Kampanya 28 Ekim 2021 günü Türkiye saati ile saat 0:00’da başlıyor ve 9 Kasım 2021 günü saat 23:59’da sona eriyor.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Ekim 2021
1 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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