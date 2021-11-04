Xiaomi Mi 11T Pro ile Mi 11T farkları için 1500 TL verilir mi?

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modelleri Mi 11T Pro ve Mi 11T modelleri akıllı telefon almak isteyenleri cezbediyor. Her iki telefonda oldukça başarılı ve fiyat performans ürünü diyebiliriz. Bu yazıda sizlere elimizden geldiği kadar Xiaomi Mi 11T Pro ve Mi 11T arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak fiyatlarından bahsedelim

Xiaomi Mİ 11T Pro : 8.999 TL

Xiaomi Mi 11T : 7.499 TL

İki telefon arasında 1500 TL gibi bir fiyat farkı bulunuyor. Acaba Mi 11T Pro bu kadar farkı hak ediyor mu ona bakalım.

Telefonlardaki fiyat farklarını genellikle en çok işlemciler belirlemektedir.

Mi 11T Pro: 2.84 Ghz hızında çalışan 8 GB RAM’li Qualcomm Snapdragon 888

Mi 11T : 3.0 Ghz hızında çalışan 8 GB RAM’liMediaTek Dimensity 1200

Yukarıda gördüğünüz üzere iki farklı yonga seti bulunuyor. İki işlemci performansı da birbirine eşit diyebiliriz.

Ekran: Her iki model de 6.67 inçlik AMOLED ekran teknolojisi bulunuyor. Ekran özellikleri arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Gelelim iki telefon arasındaki en dikkat çeken farklılığa;

Mi 11T Pro: 5000 mAh’lık batarya ve 120 W Ultra hızlı şarj teknolojisi ile 17 dakikada % 100 şarja ulaşmaktadır.

Mi 11T : 5000 mAh’lık batarya ve 67 W hızlı şarj teknolojisi ile 36 dakikada % 100 şarja ulaşmaktadır.

Xiaomi Mi 11T Pro modeli 4160p Ultra HD 8K 60 FPS video kaydı yapıyor.

Xiaomi Mi 11T modeli 2160p Ultra HD 4K 30 FPS video kaydı yapıyor.

Yukarıda yazdığımız özelliklerin haricinde Mi 11T Pro ile Mi 11T arasında başka fark bulunmamaktadır.

Sonuç: Mi 11T Pro modeli video çekimi yönünden ve hızlı şarj süresi yönünden ağır basmaktadır. Performans olarak Mi 11T bize göre sanki çok az daha iyi duruyor gibi geliyor. Bu farklılıklara 1500 TL verip vermeyeceğiniz kararı size bırakıyoruz.

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