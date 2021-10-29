Xiaomi Mi 11T Pro ile Mi 10T Pro arasındaki farklar

Xiaomi Mi 11T Pro ile Mi 10T Pro arasındaki farkları elimizden geldiği kadar sizlere yazmak istedik.

İlk olarak iki telefonun güncel fiyatlarını yazalım

Mi 11T Pro: 8.999 TL (Ön sipariş fiyatı)

Mi 10T Pro: 7.899 TL

Şimdi Mi 11T Pro modeli 9 Kasım’a kadar 8.999 TL ön sipariş fiyatıdır. Ön sipariş sonrasında fiyatının ne kadar olacağı belli değil.

Gelelim asıl konumuza. Mevcut fiyatlara baktığımızda iki telefon arasında 1.100 TL gibi bir fiyat farkı bulunuyor.

Peki Mi 11T Pro’ya 1.100 TL vermek mantıklı mı?

Bilgi: Aşağıda yazdığımız özellikler sadece farkları içermektedir.

İlk olarak iki telefonun ekran boyutları, RAM, arka ana kamera

Mi 11T Pro’da 256 GB dahili depolama hafızası, Mi 10T Pro’da ise 128 GB‘dır.

Mi 11T Pro’da 2.84 Ghz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 888 chipset, Mi 10T Pro’da 2.84 Ghz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 865 chipset yer alıyor. Bu iki telefonda en önemli farklardan birisidir.

En önemli fark ise Mi 11T Pro AMOLED ekran, diğer modelin ekranı ise IPS LCD ekran teknolojisi yer almaktadır. İki model arasındaki fiyat farkı sadece ekran için bile verilebilir.

Diğer en önemli fark ise batarya şarj olma hızıdır. Xiaomi Mi 11T Pro 120 W hızında ultra hız şarj teknolojisi var. 17 dakika içerisinde % 100 şarj olmaktadır. Mi 10T Pro modeli 33 W hızlı şarj teknolojisi bulunmaktadır.

Mi 10T Pro kamera donanımına baktığımızda daha iyi durmaktadır. Optik kamera sabitleyici ile kamera olarak oldukça fark atıyor.

Gelelim aralarındaki 1.100 TL fark değer mi?

AMOLED ekran, Chipset, dahili depolama hafızası ve ultra hızlı şarj teknolojisi ile Mi 11T Pro hak ediyor.

Mi 10T Pro sadece kamera donanımı ile ağır basmaktadır.

Artık ihtiyacınızı belirleyip kararınızı vermelisiniz.