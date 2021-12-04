Xiaomi Mi 11T Pro 120 W şarj cihazı fiyatı

Xiaomi Mi 11T Pro modeli tasarımı ve performansı ile teknoloji tutkunlarının başını döndürüyor. On numara 5 yıldız olan bu model her yönden etkileyicidir. Bizim en çok beğendiğimiz özellik ise kesinlikle hızlı şarj özelliği oldu. Bildiğiniz üzere akıllı telefonların en büyük sorunlarından bir tanesi şarj sürelerinin az olmasıdır. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa sürede bataryalar dolmaya başladı.

Xiaomi Mi 11T Pro modeli 120 W hızlı şarj teknolojisi kullanıyor. Sadece 17 dakikada telefon % 100 şarj olmaktadır. Gelelim asıl bu yazıyı açma sebebimize.

Mi 11T Pro bataryası 120 W güç ile şarj etmektedir. Eğer bu bataryayı kaybederseniz maalesef şu an için piyasada bu güçte bir şarj cihazı göremedik. Daha doğrusu Xiaomi’nin orjinal 120 W şarj cihazını göremedik. Başka markaların şarj cihazları bulunuyor. Fakat fiyatlarına baktığımızda ise 1199 TL civarlarında olduğunu görüyoruz. 65 W hızlı şarj cihaz fiyatı ise 499 TL civarlarındadır. Cihazı çok dikkatli kullanmanızı öneriyoruz.

Yakın zamanda Xiaomi Mi 11T Pro şarj cihazının orjinali çıkacaktır.