Xiaomi Mi 11T kutusundan 67 W şarj aleti çıkması gerekir

Xiaomi Mi 11T modeli teknolojik donanımı ve performansı ile akıllı telefon alacakların dikkatini çekmeyi başardı. Artan kur fiyatlarından sonra Mi 11T modeli 10.000 TL civarlarına kadar çıktı.

E-Ticaret sitelerine baktığınızda Global versiyon adı altında satılan telefonlar bulunmaktadır. Xiaomi Mi 11T global versiyonlu olan modellerin çoğu Xiaomi Mi Türkiye garantisi kapsamında değildir. Resmi garantili olmadığı için fiyatları 6.200 TL civarlarında satılmaktadır.

Fakat dikkat etmeniz gereken bir husus var. Bildiğiniz üzere Xiaomi Mi 11T modeli 67 W şarj gücüne sahiptir. Telefonu aldığınızda size 67 W’lık olan şarj cihazını vermeleri gerekmektedir. Fakat gelen yorumlara bakıldığında 33 W normal şarj cihazı verildiğini öğrendik.

33 W şarj cihazı ile tam performanslı olarak telefonu şarj edemezsiniz. Evet şarja taktığınızda turbo şarj yazacaktır. Fakat 33 W ile şarj olacağını unutmayın. Yani telefonu satacak kişi size 33 W şarj cihazının orjinal olduğuna inanmayınız.

Xiaomi 67 W orjinal şarj cihazını 499 TL’ye ekstradan almak zorunda kalırsınız.