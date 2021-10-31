Xiaomi Mi 11T kamera özellikleri dikkat çekiyor

Xiaomi Mi 11T modeli tanıtıldıktan sonra 7.499 TL‘lik fiyatı ile performans ve fiyatı sonrasın da akıllı telefon alacakların dikkatini çekti. Bu yazımızda sizlere Mi 11T kamera özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak 108 megapiksel çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır. Ana kamera da optik görüntü sabitleyici bulunmamaktadır. Arka kamera ile aşağıdaki kamera modları ve özelliklerini kullanabilirsiniz.

Portre Modu (Bokeh)

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Hızlı Odaklama

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü

Panorama

Otomatik odaklama

Coğrafi konum etiketleme

Color temperature sensor

Makro (Macro) Çekim (3 cm)

Zamanlayıcı

Kamera bölümünü bitirdikten sonra video kayıt bölümüne geçelim. Arka ana kamera ile 2160p Ultra HD 4K video kaydı yapabiliyorsunuz. Video kayıt bölümündeki kullanabileceğiniz modlar aşağıdadır. Yakın çekim ve portre modu olması ayrı bir güzellik katmaktadır.

Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (4K)

HDR

Portre Modu (Bokeh)

Time-lapse Video Kayıt

Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

İkinci arka kamera 8 megapiksel çözünürlüktedir. Bu ikinci kamera telefona ekstra 120 derece geniş açı sağlamaktadır.

Üçüncü arka kamera 5 megapiksel çözünürlüğündedir. Bu kamera sayesinde makro çekim ve otomatik odaklama özelliği eklenmektedir.

Ön kameraya geçtiğimizde ise 16 megapiksellik bir F2.45 diyafram açıklığında bir kamera bulunmaktadır. Bu özçekim kamerası ile 1080p HD video kayıt yapabilirsiniz. Ön kamera ile portre modu ve yavaş çekim modu kullanabilirsiniz.