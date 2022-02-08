Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Mi 11T ile Mi 11 Lite SIM kart takma yeri

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Şubat 2022
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Web sitemizi takip edenler yakın zamanda Xiaomi Mi 11T ile Mi 11 Lite kullanmaya başladığımızı bilmektedirler. Telefonları ilk aldığımızda SIM kart tepsisinin nerede olduğunu aradık. Diğer modellerde telefonun yan tarafında olurken, bu modellerde SIM kart tepsisi telefonun alt kısmında yer alıyor.

Telefonun altında SIM kart tepsi yerini gördük. Fakat bu seferde hangi deliği bastırıp çıkartacağımız konusunda kararsız kaldık. Neden derseniz aşağıdaki ekran kartındaki gibi yakın mesafeli iki adet delik gözükmektedir.

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi ok işareti ile belirttik. Bu yere sivri metal uç ile bastırdığınız kart tepsisi dışarı çıkmaktadır. Diğer şarj girişinin solundaki deliğe bastırmamanız için bu yazıyı eklemek ile faydalı olacağımızı düşündük. Bu arada Xiaomi Mi 11T ile Mi 11 lite hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı hayır olacaktır. Sadece SIM kart takabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Şubat 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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