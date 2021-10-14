Xiaomi desen kilidini unutursanız mecbur format atacaksınız

Akıllı telefonlarda desen kilidi çok tercih edilen bir yöntemdir. Parmak izi okuyucu özelliği geldikten sonra genel olarak bu özellik kullanılmaktadır. Tabi parmak izi okuyucusunu kullanırken mecburen desen kilidide kullanılması gerekiyor.

Parmak izi okuyucusu olmayan telefonlarda desen kilidi unutma çok yaşanmaktadır. Parmak izi okuyucusu olan modellerde belli bir saat desen kilidi kullanılmayınca mecburen desen kilidi ile açmamızı istiyor.

Xiaomi Pocophone F1 modelince desen kilidi unutulunca mecburen format atmanız gerekiyor. Desen kilidini 5 kez yanlış girdiğinizde sağ alt tarafta “şifremi unuttum” botunu çıkıyor.

Bu butona tıkladığınızda karşınıza bir uyarı çıkıyor. Bu işlem sonrasında telefonunuzdaki tüm veriler silinecektir diye. Yani Xiaomi Pocophone F1 modelinde desen kilidini unutursanız mecburen formattan başka çareniz yer almamaktadır.

Yukarıdaki yazılanlar Pocophone F1 modeli için geçerlidir.