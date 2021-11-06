Xiaomi Black Shark 4S Pro ekim ayının en güçlüsü

Akıllı telefon dünyasında telefon modellerine verilen AnTuTu puanını çok duyarsınız.

Telefonun teknik özelliklerine göre AnTuTu testi yapılıyor ve sitenin verdiği puana göre telefonun kalitesi ölçülüyor. AnTuTu, ekim ayında en güçlü telefonun Xiaomi Black Shark 4S Pro olduğunu açıkladı. Oyuncular için özel üretilen bu telefon özellikle tasarımı ile ilk bakışta dikkatleri üzerine çekiyor.

Xiaomi Black Shark 4S Pro modeli ülkemizde satılmıyor. Kısaca teknik özelliklerien bakalım.

6.67 inçlik AMOLED ekran teknolojisi bulunuyor. 4500 mAh’lık 120 W ultra hızlı şarj özelliği bulunuyor. Bu şarj oranı ile tahmini 15 dakikada % 100 şarj oranına ulaşabilirsiniz. Aynı şarj teknolojisi ülkemizde satışa çıkan Xiaomi Mİ 11T Pro modeline eklendi.İşlemci performansına baktığımızda ise Qualcomm Snapdragon 888+ chipset bulunuyor. 12 GB RAM ve Adreno 660 grafik işlemcisi ile tam bir performans canavarı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.