Xiaomi 12X özellikleri etkileyici

Bu yazıda sizlere Xiaomi 12X teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Xiaomi, bildiğiniz gibi farklı farklı onlarca çeşit akıllı telefon modeli bulunuyor. Model çeşitlerinin arasına yenisini ekledi.

Ekran bölümüne baktığımızda 6.28 inçlik AMOLED ekran teknolojisi bulunuyor. 419 PPI Piksel yoğunluğuna sahip 120 Hz ekran yenileme hızına sahiptir. MIUI 13 arayüzü bu yeni tanıtılan telefon modellerinde geliyor. MIUI 13 arayüzü hem telefonun daha hızlı çalışmasını hem daha stabil performans sunacak.

Xiaomi 12X modelinde 4500 mAh’lık bir batarya bulunuyor. Bu batarya 67 W hızında şarj olmaktadır. Xiaomi 12X kamera donanımına geçtiğimizde ise 50 megapiksellik optik görüntü sabitleyici arka kamerası yer almaktadır. İkinci arka kamera 13 MP, üçüncü arka kamera 50 MP çözünürlüğüne sahiptir. Selfie kamerası ise 32 MP çözünürlüğündedir.

Xiaomi 12X performans bölümünde ise 3.2 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 870 chipset yer almaktadır. Grafik işlemcisi ise Adreno 650’dir. 8 GB RAM ve 128 GB’lık dahili depolama hafızası ile amiral gemisi modeli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Xiaomi 12X Türkiye satış fiyatı konusunda herhangi bir net fiyat bulunmuyor. Xiaomi 12X yurt dışı satış fiyatı 5000 dolar civarında olacaktır.