Bilim ve Teknoloji

Xiaomi 12 Pro özellikleri ve fiyatı

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi

Xiaomi 12 Pro modeli tanıtıldı. Xiaomi modelleri fiyat performans ürünleri sunduğu için ülkemizde çok tercih ediliyor. Kısaca Xiaomi 12 Pro teknik özelliklerine bakalım;

İlk olarak ekran donanımına bakalım. 6.73 inçlik AMOLED ekran teknolojisi bulunuyor. 120 Hz ekran yenileme hızı vardır. Bu telefonu 4600 mAh’lık 120 W hızlı şarj teknolojisi yer almaktadır. Ayrıca kablosuz olarakta 50 W hızında şarj olmaktadır.

Xiaomi 12 Pro performansı nasıl diyorsanız tam bir fiyat/performans ürünüdür. 3.0 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yer almaktadır. Xiaomi 12 Pro kamerası nasıl diye merak ediyorsanız 50 megapiksellik 3 adet arka kamerası bulunuyor. Selfie kamerası ise 32 MP’dir.

Kızılötesi, NFC ve parmak izi okuyucusu ile tam bir amiral gemisi modelidir. Xiaomi 12 Pro modeli yurt dışı 750 dolar civarında satılacaktır. Xiaomi 12 Pro Türkiye satış fiyatı konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Fırsatçılığa devam: Xiaomi Mi Tv Stick cihazının fiyatı düşmüyor

28 Aralık 2021

Mavic 3 batarya şarj cihazı (3 bataryayı tek seferde şarj)

27 Aralık 2021

Omix X300 ve Omix X500 ekran görüntüsü alma

26 Aralık 2021

Mavic 3 pervane koruması olmazsa olmazlardan

26 Aralık 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu