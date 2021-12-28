Xiaomi 12 Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 12 Pro modeli tanıtıldı. Xiaomi modelleri fiyat performans ürünleri sunduğu için ülkemizde çok tercih ediliyor. Kısaca Xiaomi 12 Pro teknik özelliklerine bakalım;

İlk olarak ekran donanımına bakalım. 6.73 inçlik AMOLED ekran teknolojisi bulunuyor. 120 Hz ekran yenileme hızı vardır. Bu telefonu 4600 mAh’lık 120 W hızlı şarj teknolojisi yer almaktadır. Ayrıca kablosuz olarakta 50 W hızında şarj olmaktadır.

Xiaomi 12 Pro performansı nasıl diyorsanız tam bir fiyat/performans ürünüdür. 3.0 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yer almaktadır. Xiaomi 12 Pro kamerası nasıl diye merak ediyorsanız 50 megapiksellik 3 adet arka kamerası bulunuyor. Selfie kamerası ise 32 MP’dir.

Kızılötesi, NFC ve parmak izi okuyucusu ile tam bir amiral gemisi modelidir. Xiaomi 12 Pro modeli yurt dışı 750 dolar civarında satılacaktır. Xiaomi 12 Pro Türkiye satış fiyatı konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor.