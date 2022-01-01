Xiaomi 12 ile Xiaomi 12X arasındaki farklar

Xiaomi 12 ve Xiaomi 12X modellerini tanıttı. Henüz bu iki model Türkiye’ye gelmedi. Ama biz şimdiden Xiaomi 12 ile Xiaomi 12X arasındaki farkları yazmak istedik. Ülkemize geldikten sonra almak isteyen olduğunda yazımızın faydası olacaktır.

İlk olarak iki modelin ekran boyutu 6.28 inç büyüklüğündedir. Ekran donanımı olarak herhangi bir farkları bulunmamaktadır.

Performans olarak aralarında ufak bir fark bulunuyor. Xiaomi 12 modeli 3.0 Ghz hızında çalışan Qualcomm snapdragon 8 Gen yonga seti bulunuyor.

Xiaomi 12X modeli ise 3.2 Ghz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 870 chipset yer alıyor.

Xiaomi 12 modeli 180 gram, 12X modeli 176 gram ağırlığına sahiptir. Batarya kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisi olarak herhangi bir fark bulunmuyor.

Yurt dışı fiyatlarına baktığımızda da Xiaomi 12 modeli 580 dolar civarında, Xiaomi 12X modeli ise 510 dolar civarında satılacaktır.