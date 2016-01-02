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WordPress Spam yorumlar toptan nasıl silinir?

tarafından 2 Ocak 2016 Tarihinde eklendi

WordPress Spam yorumlar tek tık ile nasıl silinir?

spam yorumları silme toptan

WordPress işletim sistemi kullananların en büyük sorunlarından bir tanesi ise spam yorumların çok gelmesidir.Eğer spam engelleyici eklentiniz bulunmadığında bir gecede 3 bine yakın spam yorumu panelinizde görebilirsiniz.20 tane 20 tane silmek çok uzun sürdüğü için kimse uğraşmıyor.Spam yorumlarına arasındada normal gelen yorumlarıda göremiyorsunuz.

Tüm bu spam yorumlardan kurtulmak için sizlere çok kolay bir yöntem hazırlayacağız.Bu kuracağınız eklenti ile spam yorumları tek tık ile sileceksiniz ve rahat edeceksiniz.

İlk olarak panelinizde eklentiler-Yeni yükle seçeneklerinden Delete Pending Comments eklentisiniz kurup aktif ediniz.

spam yorum silme

Eklentiyi yükledikten sonra yorumlar kısmında Delete Pending Commens sekmesini göreceksiniz.Bu sekmeye tıklayın ve aşağıdaki pencere açılacaktır.Buradan sonra bir çok kişi ne yapacağını bilememektedir.Fakat görünce çok şaşıracaksınız.

spam yorumları silme toptan

Sekmeye tıkladıktan sonra açılan ekranda boş bir kutu ve üzerinde sağa yatık bir ingilizce yazı göreceksiniz.Bu yazıyı komple kopyalayın ve boş olan yere yapıştırın.Dikkat etmeniz gereken ise boş olan kutucuğa yapıştırırken sol kısımdaki boşlukları silmeyi unutmayın yoksa işlem yapmayacaktır.

Not: Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşın ve size gerekli desteği hemen gösterelim.

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1 Comment

  1. Ayse

    8 Ocak 2017 at 08:32

    cok tesekkurler hemen yaptım 7000 mail vardı emeginize yureginize saglık tekrar tesekkurler

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