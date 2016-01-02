WordPress Spam yorumlar toptan nasıl silinir?

WordPress Spam yorumlar tek tık ile nasıl silinir?

WordPress işletim sistemi kullananların en büyük sorunlarından bir tanesi ise spam yorumların çok gelmesidir.Eğer spam engelleyici eklentiniz bulunmadığında bir gecede 3 bine yakın spam yorumu panelinizde görebilirsiniz.20 tane 20 tane silmek çok uzun sürdüğü için kimse uğraşmıyor.Spam yorumlarına arasındada normal gelen yorumlarıda göremiyorsunuz.

Tüm bu spam yorumlardan kurtulmak için sizlere çok kolay bir yöntem hazırlayacağız.Bu kuracağınız eklenti ile spam yorumları tek tık ile sileceksiniz ve rahat edeceksiniz.

İlk olarak panelinizde eklentiler-Yeni yükle seçeneklerinden Delete Pending Comments eklentisiniz kurup aktif ediniz.

Eklentiyi yükledikten sonra yorumlar kısmında Delete Pending Commens sekmesini göreceksiniz.Bu sekmeye tıklayın ve aşağıdaki pencere açılacaktır.Buradan sonra bir çok kişi ne yapacağını bilememektedir.Fakat görünce çok şaşıracaksınız.

Sekmeye tıkladıktan sonra açılan ekranda boş bir kutu ve üzerinde sağa yatık bir ingilizce yazı göreceksiniz.Bu yazıyı komple kopyalayın ve boş olan yere yapıştırın.Dikkat etmeniz gereken ise boş olan kutucuğa yapıştırırken sol kısımdaki boşlukları silmeyi unutmayın yoksa işlem yapmayacaktır.

Not: Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşın ve size gerekli desteği hemen gösterelim.

(1 votes, average: 5,00 out of 5)

votes, average:out of 5)