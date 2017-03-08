Windows’ta Toplu Olarak Dosya İsmi değiştirme

Windows işletim sisteminde toplu halde dosyaların ismini nasıl değiştirebilirim konusunda araştırma yapıyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Windows’ta toplu bir şekilde dosya ismi değiştirme ihtiyacı pek çoğumuzun başına gelmiştir. Örneğin torrent ile bir dizi dosya indirdiniz fakat hiçbirinin içeriğine uygun sıralı bir şekilde adlandırılmadığını fark ettiniz. Bu noktada tüm dosyaların isimlerini tek tek değiştirmeye çalışmak büyük bir vakit kaybına neden olacağından daha pratik bir çözüm gerekiyor.

Programsız Toplu Olarak Dosya İsmi Değiştirmek

Programsız toplu dosya ismi değiştirme işlemi oldukça basittir ve karmaşık bir sorundan ziyade daha kolay problemlere yöneliktir. Bu işlem sonrasında dosyalarınızın isimleri aynı olur fakat yazı (1) yazı(2) yazı(3) gibi düzgün bir şekilde sıralanırlar. Bu işlem için şu adımları takip edebilirsiniz:

1) Değiştireceğiniz bütün dosyaları aynı klasörde toplayın.

2) Ctrl ve A tuşuna aynı anda basarak tümünü seçin.

3) Tümü seçili durumdayken F2 tuşuna basın ve sıralayacağınız ilk dosyaya gelerek sağ tıklayın.

4) Yeniden Adlandır seçeneğine tıklayarak dosya ismini yazın ve enter’layın.

Programsız toplu olarak dosya ismi değiştirme işlemi bu kadar basit.

Program İle Toplu Olarak Dosya İsmi Değiştirmek

Dosyaların ismini değiştirmenin yanı sıra farklı şeyler de istiyorsanız; örneğin cilt dönüştürme, uzantı değiştirme, uzunluk budama gibi ekstra özelliklere ve çeşitlere ihtiyacınız varsa program ile toplu olarak işlem yapmanız gerek. Basit arayüzü, Windows Gezgini ile entegre olabilmesi ve kolay kullanımıyla RenameMan programı bu konuda işinizi görecektir.

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