Windows bilgisayarda ekran kaydı (video) alan en iyi programlar

Bilgisayar ekranınızı kaydetmek için pek çok sebebiniz olabilir. Bazen sadece fotoğraf yeterli olmaz, bazen de yaptıklarınızı göstermek veya bir yerde yayınlamak istiyor olabilirsiniz.

Aynı zamanda ekran kaydı aldığınızda buna ses ekleyebilir, video yayıncılığı da yapabilirsiniz. Peki Windows’ta ekran kaydı nasıl alınır? En iyi ekran kaydedici programlar hangileri?

Camtasia

Techsmith tarafından satılan Camtasia, eski adıyla Camtasia Studio oldukça kaliteli bir ekran kaydetme aracı. Bilgisayarınızda olan her şeyi videoya alabildiği gibi, sunum için bu videoları istediğiniz gibi düzenleyebiliyor ve bütün dünyayla paylaşmaya hazır hâle getirebiliyorsunuz.

Diğer kayıt programları gibi, programda video oyunlarını da kaydetmek mümkünken, eğitim videoları kaydedenler için mouse imleçleri de mevcut. Pek çok farklı fonksiyon sunan uygulamayla videoları düzenleyebilir, çeşitli yerlerde yayınlayabilirsiniz. Tek eksi yanı ise biraz fazla pahalı olan fiyatı. Buna rağmen Windows – macOS desteği sunan programı farklı yerlerden ücretsiz olarak da indirebilirsiniz.

CamStudio

Tamamen açık kaynak kodlu bir yazılım olan CamStudio, Camtasia’nın aksine ücretsiz ve hem kişisel, hem kurumsal kullanım için ideal bir ekran kaydedici. Elbette bu yüzden de bazı eksik yönleri var. Örneğin, 2013 yılından bu yana güncellenmiyor ve sadece SWF formatında video çıktısı alıyor fakat ücretsiz bir programa göre işini iyi yapıyor demeliyiz. Üstelik video dönüştürücü programlarla videolarınızı ücretsiz olarak MP4’e de çevirme şansınız var.

Screencast-O-Matic

Yıllık 10 dolar gibi bir ücretle satışa sunulan Screencast-O-Matic, bilgisayarınızdaki videoları-sesleri kaydediyor ve düzenleme imkanı sunuyor. Programın ücretsiz sürümü de var ve 15 dakikalık kayıtlar yapabiliyor.

Screencast-O-Matic ile kaydettiğiniz videoları MP4, AVI ve FLV formatlarında alabilir, otomatik olarak YouTube’a yükleyebilirsiniz.

Icecream screen recorder

Masaüstünüzün hem fotoğraflarını çekebilen, hem de videosunu kaydedebilen Icecream screen recorder’ın ücretli ve ücretsiz sürümleri var. MP4 video çıktısı alabilen, aynı zamanda ses kaydı da yapan bu kullanışlı program bilgisayarda fazla yer de kaplamıyor.

Icecream screen recorder’ın ücretsiz sürümünü kullanıyorsanız 10 dakikalık WEBM formatındaki kayıtlarla kısıtlı kalıyorsunuz ve video üzerinde düzenleme de yapamıyorsunuz.

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