Windows 7 otomatik güncellemeleri kapatma nerede?

Bu yazımızda sizlere Windows 7 işletim sisteminde otomatik güncelleme nasıl kapatılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Otomatik güncelleme açık kaldığı zaman size sormadan bilgisayarınız arka planda güncellemeleri indirir. Bütün güncellemeleri ve daha sonra gelecek güncellemeleri ala ala bir süre sonra bilgisayar ağırlaşmaya başlamaktadır. Tabi bu söylediğimiz donanım olarak performanslı olmayan modeller için geçerlidir.

İlk olarak bilgisayarınızdan “Başlat” açınız.

Daha sonra sonra denetim masasına giriş yapınız.

Denetim masasına girdiğinizde aşağıdaki gibi ekran ile karşılaşacaksınız. Kırmızı kutu içerisindeki menüye basınız.

Kırmızı kare içindeki “Sistem ve Güvenlik” kategorisine giriniz. Dediğimiz bölüme girdiğiniz zaman aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi menüleri göreceksiniz.

Kırmızı ile işaretlediğimiz “İşlem merkezi” bölümünde ise yeni size yapmak istediğiniz işlemler çıkacaktır. Ok işareti ile gösterdiğimiz “Ayarları değiştir” butonuna basınız.

Ayarları değiştir butonuna bastığınızda ufak bir pencere çıkacak. Siz buradan “Ben seçeyim” bölümüne basınız.

Son olarak artık tercihinizi seçmek kalmaktadır.

Yukarıdaki gibi size uygun olan tercihi yapmanız yeterli olacaktır.

Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.