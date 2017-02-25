Windows 10’da Çocuk Kullanıcı Kontrollerini Nasıl Ayarlarım?

Evebeynler tarafından en fazla merak edilen ayrıntılardan biri de windows 10’da çocuk kullanıcı kontrollerinin ayarlanması için neler yapabiliriz ayrıntısıdır. Dilerseniz makalemizin de ana konusu olan bu konu hakkında sizlere ve merak edenlere hemen bilgiler sunalım. Microsoft 10’da çocuk kullanıcı ayarlarını birkaç basit adımlar sayesinde kolayca ayarlayabilmektesiniz. Ancak bu ayarlama işlemlerini yapabilmeniz için ilk olarak microsoft sisteminde hesabınızın bulunması gerekmektedir.

İşte Windows 10’da Çocuk Kullanıcı Kontrollerinin Ayarlanması İçin Yapılması Gerekenler Şunlardır;

İlk olarak hareket merkezi kısmına giriş yapılmalı ve burada yer alan ayarlar kısmına giriş yapılmalıdır.

Hemen akabinde ise hesaplar sekmesi seçilmeli burada bulunan aile ve diğer kullanıcılar kısmı seçilmelidir.

Bu işlemi de başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten hemen sonrasında ise bir aile üyesi ekle kısmına çocuk eklemesi yapılmalıdır.

Bu işlemin hemen ardından belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize bir doğrulama bildirimi gelmektedir.

E-posta adresinize gelen doğrulama bildirimini onayladıktan hemen sonrasında hesabınıza tekrar giriş yapmalısınız.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonrasında çocuk hesabının da hesabınıza eklendiğini görmektesiniz.

Çocuk hesabı için oluşturduğunuz e-mailin hemen alt kısmında yer alan aile ayarlarını çevrimiçi yönet kısmını işaretlemelisiniz.

Bu işlemin hemen sonrasında giriş yaptıktan sonra üst kısımda yer alan aile seçeneğini seçtikten sonrasınra ayarlar kısmından çocuğunuz tarafından gerçekleştirilen en son faaliyetlerin, yasakladığınız web sitelerine giriş yapıp yapmadığını kolayca görebilmektesiniz.

Uygulamalar Ve Oyunlar Kısmından İse;

Bu bölümden ise çocuğunuzun yaşına doğrudan hitap edebilen oyunları görebilir ve dilerseniz sistem üzerinden satın alabilmektesiniz.

Eğer yukarıdaki adımların uygulanması konusunda zorluk çekerseniz konu hakkında yeterli bilgisi bulunan başka bir kullanıcıdan destek talep edebilirsiniz. Bu ayrıntı hakkında da sizlere bilgiler sunduktan sonra windows 10’da çocuk ayarları kontrolleri nasıl yapılır hakkındaki makalemizi burada tamamlamaktayız.