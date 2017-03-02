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Windows 10 Ürün Anahtar Değiştirme

tarafından 2 Mart 2017 Tarihinde eklendi

Windows 10 ürün anahtarı, lisanslı Windows 10 işletim sistemi kopyasının her kullanıcıya ayrı olarak üretilen şifresidir. bu şifreyi bilgisayarınıza kaydetmeniz ise, oldukça kolaydır.

windows 10 anahtar değiştirme

Eğer ürün anahtar kodunuzu değiştirmek istiyorsanız bu yazıyı okumak size çok yardımcı olacaktır. Windows 10 ürün anahtarı değiştirme işlemi ise, birkaç farklı yöntemle mümkündür. Bu yöntemler,

  • Denetim masasından değiştirme
  • Ayarlardan değiştirme
  • Komut istemi ile değiştirme.

Oldukça kolay olan bu yollarla, kolaylıkla ürün anahtarınızı değiştirebilirsiniz.

Windows 10 Ürün Anahtarı Denetim Masasından Değiştirme

  • Denetim masasını açın. Sistem yazan bölüme girin.
  • Altta yazan yerde ürün anahtarını değiştir yazan yere tıklayın.
  • Anahtar kodunu girin.

Windows 10 Ürün Anahtarı Ayarlardan Nasıl Değiştirilir?

  • Ayarları açın.
  • Güncelleştirme ve güvenlik bölümünü açın.
  • Etkinleştirmeyi tıklayın.
  • Ürün anahtarını değiştir yazısını tıklayın.

Windows 10 Ürün Anahtarı Komut İstemi Yöntemiyle Nasıl Değiştirilir?

  • Komut İstemi’ni açın.
  • slmgr.vbs /ipk komutunu girip, 25 haneli ürün anahtar kodunu yazın.

Bu yöntemlerle Windows 10 ürün anahtarınızı kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

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