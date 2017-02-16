Windows 10 Creators Update Özellikleri: Yeni Ne Var?

26 Ekim’de gerçekleştirilen Microsoft etkinliğinde Creators Update için pek çok yeni özellik duyurulmuştu.

Bunlardan en çok dikkat çekeni 3D içerik olmuştu.

3D içerik özelliğini artık Paint ve Powerpoint gibi klasik uygulamalarda kullanabileceksiniz, Paint’te üç boyutlu şekiller yaratacak arkadaşlarınızla sosyal ağlar üzerinden paylaşabileceksiniz. Hatta doğrudan yazıcıdan baskı almak da mümkün olacak.

Bir diğeri ise holografik arayüz olacak. Yeni Windows Holografik arayüzüyle, Dell, Lenovo, HP, Asus ve Acer tarafından yapılan uygun fiyatlı sanal gerçeklik setleri Windows 10’da kullanılabilecek. Şu anda bilgiler kısıtlı olsa da, yakın zamanda elimize yeni söylentiler geçecektir.Ayrıca canlı yayınlar da çok daha kolay hale gelecek. Twitch entegrasyonuyla, Windows 10 Creator Update Beam’i kullanarak doğrudan canlı yayına izin tanıyacak. Bu şekilde insanlar takipçileriyle kolay etkileşime girip, arkadaşlarıyla da turnuvalar düzenleyebilecek.

Windows’a bu güncellemeyle birlikte kitap satın alma ve e-kitap okuyabilme özelliği de geliyor. Yani artık uygulamalar, oyunlar, müzikler, filmler ve TV sekmesinin yanına Windows Store’da kitaplar da eklenecek.

Bir diğeri ise oyun modu olacak. Oyun moduyla birlikte sisteminiz işlemciyi, RAM’i ve diğer kaynakları olabildiğince etkin kullanacak. Bu özellik eski bilgisayara sahip kullanıcılara daha çok hitap ederken, asıl hedef Windows 10 PC’lerde oyun optimizasyonunun ve performansının artırılması.

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