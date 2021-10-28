WhatsApp’tan farklı yerin adresin konumunu gönderme

WhatsApp uygulaması hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Birçok kullanıcı adres göndermek istediği zaman uzun uzun adresi girmek yerine WhatsApp’tan konum göndermeyi tercih etmektedir. Uygulama basit bir şekilde konum bilginizi alarak Google Maps üzerinden karşı tarafa göndermektedir. Haliyle karşı taraf linke tıkladığı anda yol tarifini rahatlıkla almaktadır.

Peki kendi konumunuz yerine farklı bir yerin konumunu karşı tarafa nasıl gönderebilirsiniz. Bazen farklı konum gönderme ihtiyacınız olabilir.

Bu yazımızda sizlere WhatsApp’tan farklı adres konumu nasıl gönderilir konusunda bilgi vermek istiyoruz.

İlk olarak WhatsApp uygulamasını açınız.

Daha sonra normal olarak konum gönderme bölümüne geçiş yapınız.

Konum bölümüne geçtiğinizde aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi konum ekranı açılacaktır.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde ok işareti ile işaretlediğimiz tam ekran bölümüne tıklayınız.

Elimiz ile sayfayı kaydırarak göndermek istediğiniz konumun üzerine geliniz.

Göndermek istediğiniz konumu seçtikten sonra konumu gönder demeniz yeterli olacaktır.

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