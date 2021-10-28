Bilim ve Teknoloji

WhatsApp’tan farklı yerin adresin konumunu gönderme

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Ekim 2021
0 1 dakika okuma süresi

WhatsApp uygulaması hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Birçok kullanıcı adres göndermek istediği zaman uzun uzun adresi girmek yerine WhatsApp’tan konum göndermeyi tercih etmektedir. Uygulama basit bir şekilde konum bilginizi alarak Google Maps üzerinden karşı tarafa göndermektedir. Haliyle karşı taraf linke tıkladığı anda yol tarifini rahatlıkla almaktadır.

Peki kendi konumunuz yerine farklı bir yerin konumunu karşı tarafa nasıl gönderebilirsiniz. Bazen farklı konum gönderme ihtiyacınız olabilir.

Bu yazımızda sizlere WhatsApp’tan farklı adres konumu nasıl gönderilir konusunda bilgi vermek istiyoruz.

  • İlk olarak WhatsApp uygulamasını açınız.
  • Daha sonra normal olarak konum gönderme bölümüne geçiş yapınız.
  • Konum bölümüne geçtiğinizde aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi konum ekranı açılacaktır.

  • Yukarıdaki ekran görüntüsünde ok işareti ile işaretlediğimiz tam ekran bölümüne tıklayınız.
  • Elimiz ile sayfayı kaydırarak göndermek istediğiniz konumun üzerine geliniz.
  • Göndermek istediğiniz konumu seçtikten sonra konumu gönder demeniz yeterli olacaktır.

Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Yapamadığınız yer olursa bize yorum göndermeniz durumda elimizden gelen yardımı yaparız. Gerekirse video çekip size atabiliriz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Ekim 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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