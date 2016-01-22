WhatsApp’ta uzun video nasıl gönderilir

WhatsApp’ta uzun videolar nasıl gönderilir?

WhatsApp o kadar çok kullanılan bir uygulama ki hemen hemen her telefonda olması gereken uygulamalar arasındadır.Bu kadar başarılı olmasının yanında tabiki sorunsuz olarak sunduğu hizmetlerdir.Fotoğraf gönderirken,anlık görüşürken v.s. bir çok özelliğinde hiç bir sorun yaşanmıyor.Ücretsiz olmasıda büyük bir avantaj sağlamaktadır.

WhatsApp’da video göndermede çok kullanılmaktadır.Fakat belli bir boyuttan sonra gönderim olmuyor.Bu konuda sıkıntı çekenler aşağıdaki adımları uygulayabilir.

Uzun olan videoların gönderimi için bazı uygulamalara ihtiyacınız olacak. Play Store mağazasından Video Trimmer Gru uygulamasını indirin. Select video kısmına tıklayın. Göndereceğiniz filmi seçin. Video Size kısmına tıkladıktan sonra kalitesini 320p’ye getirin. Video Quality’i seçtikten sonra Custom olarak işaretleyin. OK kısmına tıklayın ve Compress’i seçin. Sohbeti açın ve ataç kısmından Galeri ve video zip kısımlarına tıklayarak gönderme işlemini başlatın.

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