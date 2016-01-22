WhatsApp’ta uzun video nasıl gönderilir

WhatsApp’ta uzun videolar nasıl gönderilir?
WhatsApp o kadar çok kullanılan bir uygulama ki hemen hemen her telefonda olması gereken uygulamalar arasındadır.Bu kadar başarılı olmasının yanında tabiki sorunsuz olarak sunduğu hizmetlerdir.Fotoğraf gönderirken,anlık görüşürken v.s. bir çok özelliğinde hiç bir sorun yaşanmıyor.Ücretsiz olmasıda büyük bir avantaj sağlamaktadır.
WhatsApp’da video göndermede çok kullanılmaktadır.Fakat belli bir boyuttan sonra gönderim olmuyor.Bu konuda sıkıntı çekenler aşağıdaki adımları uygulayabilir.
Uzun olan videoların gönderimi için bazı uygulamalara ihtiyacınız olacak. Play Store mağazasından Video Trimmer Gru uygulamasını indirin. Select video kısmına tıklayın. Göndereceğiniz filmi seçin. Video Size kısmına tıkladıktan sonra kalitesini 320p’ye getirin. Video Quality’i seçtikten sonra Custom olarak işaretleyin. OK kısmına tıklayın ve Compress’i seçin. Sohbeti açın ve ataç kısmından Galeri ve video zip kısımlarına tıklayarak gönderme işlemini başlatın.
burhan
1 Kasım 2016 at 01:38
WhatsApp Windows için indirdim. MP4 formatındaki 2-3 mb boyutundaki videoları paylaşmak isteyince, “Bu öğe desteklenmiyor”, şeklinde hata mesajı çıkıyor. Ama aynı videoları, MacBook’ta Mac için WhatsApp programı ile kolayca paylaşabiliyorum. Bu konuda bir fikriniz var mı? Windows için WhatsApp kullanarak bilgisayarınızdan telefonunuzdaki kişilere video göndermeyi hiç denediniz mi?
Teknoloji
3 Kasım 2016 at 09:23
burhan bey hiç denemedik ama bakayım
burhan
3 Kasım 2016 at 11:54
Teşekkürler. Sevinirim. Belki bir çözüm yolu bulursunuz. Ben Bir türlü çözemedim.
Hakan
24 Kasım 2016 at 21:08
Bu videonun kalitesini düşürmek demek mi?
Vural
22 Ocak 2017 at 02:21
166 Mb büyüklüğünde bir video göndermem gerekiyor alternatif yollar var mi ?
Teknoloji
22 Ocak 2017 at 15:13
Google drive, ücretsiz bulut hizmeti sunan yerleri kullanabilirsiniz.